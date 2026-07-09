Pontón exige al Gobierno "explicaciones, disculpas y soluciones" tras las incidencias en la red ferroviaria gallega

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto en Marín. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido al Ministerio de Transportes "explicaciones" tras las incidencias registradas desde este miércoles en la red ferroviaria gallega y ha reclamado al ministro Óscar Puente que se disculpe con los usuarios y ponga "soluciones".

"Queremos un ferrocarril del siglo XXI, que funcione y esté en perfecto mantenimiento", ha subrayado la líder nacionalista en declaraciones a los medios en Marín.

Allí, Pontón ha lamentado que se repita una situación que, ha reconocido, "preocupa". Por ello, ha pedido al Ejecutivo central poner en marcha medidas para que "la catenaria no se estropee con tanta frecuencia" y que "se invierta en mantenimiento".

Del mismo modo, ha demandado que se modifiquen los sistemas de información y atención a la población cuando se produzcan incidencias. "No es normal que no haya sistemas alternativos para poder transportar a estas personas, en vez de estar atrapadas durante horas en el ferrocarril", ha lamentado al tiempo que ha pedido que se informe "con mayor rapidez" y se den "alternativas".

En definitiva, Ana Pontón ha señalado que "no pueden seguir repitiéndose esos fallos" que, a su juicio, pasan "con demasiada frecuencia", y ha exigido al Gobierno central "explicaciones y disculpas", además de "poner soluciones".