Pontón, tras la imputación de Zapatero: "Si alguien metió la mano en la cartera de todos, espero que acabe en prisión"

La portavoz de BNG, Ana Pontón, durante una entrevista para Europa Press, a 12 de mayo de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado, en el contexto de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, "tolerancia cero con la corrupción" y ha pedido que la justicia "vaya hasta el final y se delimiten todas las responsabilidades". "Si alguien ha metido la mano en la cartera de todos y todas, lo que espero es que acabe en prisión", ha reclamado.

Pontón ha sido preguntada este viernes por la imputación del expresidente socialista y, en concreto, en relación a declaraciones de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en la 'Televisión de Galicia', donde ha acusado al Bloque de "apoyar al Gobierno más corrupto de la historia".

Esta afirmación ha sido matizada por la líder de la oposición, que ha apuntado que ese es el que "tenía un presidente que era M. Rajoy". "Es lo que dice una sentencia del Tribunal Supremo que acreditó que el PP era un partido que se estaba beneficiando de la corrupción y donde todas y todos sabemos lo que sabemos", ha expresado Pontón, que ha acusado a los populares de "cinismo" en esta cuestión.

En este sentido, ha recordado que, "en más de 40 años de historia", el BNG no tiene "ni un solo condenado por corrupción" y ha señalado que "las fuerzas del bipartidismo no puede decir lo mismo": "Nuestra máxima es siempre la misma: tolerancia cero con la corrupción, caiga quien caiga".