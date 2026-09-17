Pontón insta a Rueda a "dar la cara" y a "aclarar" si avala a José González tras la sanción a la bodega de su familia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a acusar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "estar escondido" después de conocerse que la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, fue sancionada tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles y lo ha instado a "dar la cara" y a "aclarar" si avala al responsable de Emprego.

En declaraciones a los medios en la localidad ourensana de Barbadás, la líder nacionalista ha cuestionado "qué garantías" tienen los trabajadores con un conselleiro que "permite este tipo de prácticas en su empresa familiar".

"Pensamos que no puede seguir al frente de la Consellería", ha reprochado Pontón, que también ha lamentado que José González "intentase culpabilizar a los propios inmigrantes de la situación en la que están". "Me parece algo ruin y desde luego impropio de alguien que tiene una responsabilidad de este tipo", ha remarcado.

Asimismo, ha manifestado que al PP "los inmigrantes ilegales le molestan a veces" o, ha añadido, "los quiere ilegales para precisamente poder tener situaciones de explotación como las que se podían estar dando en esta bodega".