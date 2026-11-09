Pontón llama a revertir la "normalización" de la precariedad apoyando al BNG y sus medidas para una "vida digna"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a los candidatos a las Cortes, Néstor Rego y Carme da Silva, y el portavoz municipal en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, en un encuentro con trabajadores, jóvenes y jubilados. - EUROPA PRESS

VIGO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado este lunes a revertir la actual situación de "normalización" de la precariedad, resultado de una distribución de la riqueza "cada vez más desigual", para lo que ha apelado a apoyar al BNG en las próximas elecciones generales, una formación que apuesta por medidas para que la mayoría social tenga "una vida digna".

Así lo ha trasladado en una comparecencia de prensa tras mantener un encuentro con trabajadores, jóvenes y personas jubiladas, en la que ha proclamado que no se puede "normalizar" que las personas no lleguen a fin de mes, que los jóvenes no se puedan independizar o que los trabajadores no puedan ponerse enfermos.

Pontón ha recalcado la importancia de que el BNG gane peso político en Madrid para dar prioridad a las necesidades de la gente, y ha trasladado algunas de las propuesta de los nacionalista: derogar "todas las contrarreformas laborales", aumentar el SMI hasta el 60% del salario medio, reducir la jornada sin reducción de salarios, y garantizar el derecho a la salud de la gente trabajadora.

Precisamente, a este respecto, ha arremetido contra el PP por "cuestionar" ese derecho, con Rueda como "avanzadilla" en Galicia, y ha acusado al presidente de la Xunta de atacar con "mentiras" a la clase trabajadora, considerándolos "vagos y maleantes", cuando Galicia es la segunda Comunidad Autoónoma con menos bajas por enfermedad. "Hay que quitarles poder a las mutuas (...), que no decida la empresa si un empleado tiene que ir a trabajar, era lo que faltaba", ha proclamado.

LLAMAMIENTO A SECUNDAR LA HUELGA

Por todo ello, ha incidido en que, el próximo 29 de noviembre, los gallegos se juegan también sus condiciones de vida, y ha añadido que la huelga de este miércoles es otra oportunidad, previa a la cita con las urnas, para defender el derecho a una vida digna.

Ana Pontón ha pedido participar en la huelga para que la jornada sea "un toque de atención" a la Xunta, pero también al Gobierno central, "incapaz" de poner soluciones a esa precariedad, salvo medidas "tibias".

En la reunión de este lunes han participado también los candidatos a las Cortes, Néstor Rego y Carme da Silva, que han defendido el trabajo del BNG en Madrid, y que han apelado también a incrementar la representación, para que Galicia gane "peso político". Por ello, han pedido, una "gran movilización", tanto el día de la huelga como el de las elecciones, para demostrar que "la sociedad gallega no se resigna".