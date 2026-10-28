Pontón muestra su "apoyo y afecto" con las víctimas y cree que "no es el día de exigir responsabilidades"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, comparece ante los medios en el Parlamento de Galicia. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha trasladado su "apoyo, solidaridad y afecto" a las víctimas y familiares del siniestro ocurrido este miércoles en la localidad toledana de Urda y ha señalado que "no es el día de exigir responsabilidades" ni de "sacar conclusiones precipitadas".

En una declaración ante los medios en el Parlamento, la líder del Bloque ha expresado que este tipo de siniestros tocan "en lo más profundo" a los gallegos, con la memoria en el accidente de Angrois, en Santiago, en 2013 en el que perdieron la vida 80 personas.

"Aquí también vivimos un accidente que sigue marcando nuestras vidas y que lamentablemente no fue investigado en su momento como debería", ha apuntado antes de señalar que siente como "propio" el dolor de los afectados.

También ha mostrado todo su "reconocimiento y apoyo" a las personas que trabajan en los servicios de rescate de emergencias, que afrontan "un enorme impacto emocional".

Tras avanzar que el BNG suspende toda su agenda para estar pendientes de cómo evoluciona la situación en Castilla-La Mancha, Pontón ha puesto a disposición "toda la fuerza" y todo lo que puedan hacer en un momento como este, insistiendo en que "la prioridad" debe ser "ayudar y colaborar para que cuanto antes se puedan llevar adelante todas las labores de rescate y que el impacto sea el menor".

Por último, la portavoz nacionalista ha subrayado que hoy no es el día "para exigir responsabilidades, ni explicaciones, ni para sacar conclusiones" que, ha reconocido, "pueden ser precipitadas". Tiempo habrá, ha dicho, para esclarecer "cuáles son las responsabilidades" porque "en este momento toca estar al lado de las víctimas".