Pontón pide el cese de Fabiola García a Rueda, que defiende el "rigor" en el cierre de dos casas de mayores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido el cese de la conselleira de Política Social, Fabiola García, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha defendido la actuación con "rigor" del Gobierno gallego en el cierre de dos viviendas comunitarias de mayores situadas en Amoeiro y Xinzo (Ourense) tras detectar irregularidades.

El cierre de estas dos casas de mayores en los últimos 15 días ha protagonizado el cara a cara entre Rueda y Pontón, quien le ha preguntado a Rueda "¿cuántos Amoeiros más hay esperando a ver la luz?" y ha reclamado a la Xunta que haga públicas las actas de inspección que, según ha denunciado, "el PP oculta a la Cámara gallega".

Por su parte, Rueda ha subrayado que la Xunta de Galicia hace más de un millar de inspecciones al año para velar por el bienestar de los mayores y ha dicho que, en el caso concreto de Amoeiro, "hubo varias inspecciones y requerimientos". "Como no se cumplieron, cierre inmediato, actuando con contundencia", ha subrayado el presidente.