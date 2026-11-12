Pontón pide mostrar en las urnas "la rebeldía" del 11N: "Somos la esperanza de otra política posible"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido a la ciudadanía gallega llevar a las urnas el próximo 29 de noviembre la "rebeldía y el inconformismo" mostrado este miércoles en las manifestación de la huelga general y ha ensalzado a los nacionalistas como "la esperanza de otra política posible".

En el mitin de apertura de campaña del Bloque, que se ha celebrado en Vigo, la líder nacionalista ha reivindicado que este 11N el pueblo gallego demostró que "lucha por su futuro" y que en Galicia "no hay ni resignación ni miedo", sino "esperanza".

Una esperanza que, ha ensalzado, "no puede quedarse en las calles" y debe "llegar a las urnas el 29N con un apoyo histórico al BNG".

Tal y como ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, una muestra de que los nacionalistas tendrán "un gran apoyo" es el "nerviosismo del PP" que, a su juicio, evidenció ante una huelga general en la que "hicieron lo que mejor se les da, insultar".

"MÁS FUERZA Y PESO POLÍTICO"

"Este 29N Galicia se juega mucho, y si hay un momento en que Galicia, más que nunca, tiene que hacerse valer es ahora", ha proclamado Pontón que, a renglón seguido, ha vuelto a insistir en que el objetivo es seguir teniendo "voz propia" en Madrid porque "Galicia solo ganará con más fuerza y peso político en el Estado" de la mano del BNG.

En este sentido, la portavoz nacional ha pedido concentrar el voto gallego en el Bloque, apuntando a los que tengan a Galicia "en la cabeza y en el corazón" y quieran, asimismo, "avanzar en derechos y tener una sociedad más igualitaria.

En esta línea, ha expuesto que tener más peso político en Madrid implicará "más capacidad de presión" a favor de los gallegos, "más inversiones y una mejor financiación para infraestructuras y servicios".

Para ello, ha hecho un llamamiento a dar "más fuerza al BNG" frente a la "sordina bipartidista" que considera a los gallegos como "la última carta de la baraja".

"Somos la esperanza de otra política posible que es más urgente que nunca", ha puesto en valor antes de advertir sobre un modelo que "crea más desigualdad y pobreza, entre clases sociales, pero también entre pueblos".

En este sentido, ha apuntado que el territorio que más creció en el Estado en los últimos 25 años fue Madrid, "una gran aspiradora de recursos, riqueza e inversiones". "En estos 25 años, a pesar de que tenemos más recursos naturales que Madrid y de que somos productores netos de energía y Madrid no, Galicia perdió peso en el PIB del Estado y perdió población e industria", ha denunciado.

Del mismo modo, Pontón ha llamado la atención sobre un contexto "de involución" a nivel internacional marcado por "las guerras y los genocidios" y en el que "se imponen discursos de odio" y se cuestionan "avances sociales", al tiempo que "se aumenta la inversión en armas".

"¡HAGAMOS QUE GALICIA CUENTE!"

Por su parte, la candidata del BNG en Pontevedra, Carme da Silva, ha puesto el foco en la necesidad de que la política sirva para "mejorar la vida de la gente" y ha reivindicado una forma de entender y practicar la política "honrada, con contenido y con propuestas valientes y comprometidas con las mayorías sociales".

Para ello, ha pedido "romper con la dinámica de décadas del bipartidismo" y votar pensando en los intereses de Galicia, "sin resignación ni conformismo".

"Llenemos las urnas de papeletas por Galicia, de papeletas del BNG. En estas elecciones, votemos con orgullo de país, hagámonos respetar, ¡hagamos que Galicia cuente!", ha proclamado en un mitin celebrado en el Auditorio Mar de Vigo.