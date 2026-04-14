Pontón propone destinar 10 millones a contratar personal para atención a la diversidad en las aulas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reúne con representantes de Anpas de A Coruña. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha propuesto un plan de refuerzo para la atención a la diversidad dotado con 10 millones de euros para contratar el personal de apoyo necesario para atención a la diversidad en las aulas.

Tras reunirse con representantes de ANPAS y de la Federación Provincial de centros públicos de A Coruña, la líder nacionalista ha lamentado que la Xunta tenga a familias con hijos con necesidades educativas especiales "teniendo que mendigar el derecho de sus hijos a tener una educación de calidad e inclusiva".

"Porque una educación inclusiva no es simplemente poner a niños y niñas con necesidades educativas especiales en el mismo aula, es atender a cada una de estas personas conforme a lo que necesitan", ha insistido para, a renglón seguido, advertir de que existen "lagunas muy importantes" en el sistema educativo que "están cercenando el derecho a una enseñanza inclusiva" que no discrimine a las personas "en función de sus capacidades o de su situación personal".

SITUACIÓN CENTROS

Respecto al estado de los centros, la portavoz nacional ha incidido en que la situación en muchos casos es "lamentable" y ha manifestado que "no es decente políticamente" que haya aulas con goteras y centros educativos con "problemas estructurales muy graves".

"Estoy convencida de que si en el despacho del conselleiro hubiese goteras serían arregladas inmediatamente", ha subrayado antes de criticar que el Ejecutivo autonómico siga "sin mover un dedo" para resolver los problemas en infraestructuras de centros educativos.

Por todo ello, ha expuesto una de las propuestas que el BNG llevará al Parlamento respecto a este asunto, en concreto, un plan de mantenimiento de los centros educativos.

En este sentido, ha pedido a la Xunta que asuma íntegramente la rehabilitación de todos los centros en lugar de "delegar en los ayuntamientos".

También ha puesto el foco en los comedores escolares, subrayando que suponen "una parte fundamental del sistema educativo" y reclamando a la Xunta que ponga en marcha un plan para que todos los comedores sean gestionados directamente por la Administración autonómica.

"Tenemos un sistema educativo que sufre 17 años de recortes de un PP que está racaneando lo público mientras incrementa los fondos que destina a la enseñanza privada y que, además, está dejando atrás a muchos niños y niñas que necesitan un sistema educativo que realmente sea inclusivo", ha zanjado.