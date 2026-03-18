Pontón reclama evaluar los resultados de la ley Ángeles Alvariño y crear un centro de investigación feminista

VIGO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido evaluar el impacto de la ley Ángeles Alvariño para conocer "si está cumpliendo la función con la que nació" y ha pedido crear un centro de investigación feminista y de impulso a la igualdad de las mujeres en la ciencia.

En declaraciones a los medios en una visita al centro de investigación CINBIO de la Universidade de Vigo, la líder del Bloque ha reivindicado que Galicia debe aspirar a destinar "el 2,5% del PIB a políticas de I+D+i", por lo que ha exigido "un esfuerzo mayor" por parte de las administraciones e "involucrar más" al sector privado.

Para Pontón, la Comunidad necesita herramientas "más potentes" para captación y retención de talento", subrayando que los nacionalistas llevarán de nuevo al Parlamento un proyecto de ley para la creación del 'Innogal'.

"Un instrumento al servicio de la ciencia y de la innovación que permita captar, retener talento y, sobre todo, posicionar a Galicia en un lugar que se merece en un ámbito donde tenemos todo para avanzar, con personal cualificado, universidades y centros como el CINBIO", ha manifestado.

"Desde el BNG pensamos que hay que ir mucho más allá y ser mucho más ambiciosas, tanto en las políticas de igualdad como en las políticas de apoyo a la ciencia, a la innovación y a su desarrollo y a su aplicación práctica en la sociedad", ha expuesto.

INVERTIR EN CIENCIA

Asimismo, Ana Pontón ha aprovechado su visita al centro vigués para pedir más inversión en ciencia e innovación, destacando que los países que invierten en ciencia "soportan mejor las crisis" y tienen "mayor capacidad de crecimiento".

En este contexto, ha defendido que el BNG ve "fundamental" para el futuro de Galicia que la economía pase por invertir más en ciencia e investigación, algo en lo que, en su opinión, ve "falta de compromiso por parte del Gobierno gallego", sin una política científica "clara".

En esta línea, ha lamentado la "discriminación" en el ámbito universitario de las mujeres, donde "menos del 30% de las catedráticas son mujeres" y en el caso de profesoras eméritas "la cifra no llega al 10%".

Sin embargo, ha puesto en valor que en el ámbito de investigación "hay una incorporación muy grande de mujeres en la base del sistema científico", aunque "son menos las que tienen las oportunidades de poder dirigir grupos de investigación".