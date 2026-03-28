Pontón reclama la gratuidad de la AG-55 después de que el PP pagase 300 millones por el rescate de cuatro autopistas

Presentación de la campaña por la gratuidad de la AG-55 - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha reclamado la gratuidad de la AG-55, una "comunicación esencial" para los municipios de Bergantiños y de la Costa da Morte, después de que la Xunta pagase 300 millones para efectuar el rescate de las cuatro autopistas de titularidad del Gobierno gallego.

Tal y como ha trasladado el Bloque, Pontón participó este sábado en Carballo en la presentación de la campaña de la formación para reclamar la gratuidad de la AG-55. "Estamos aquí para reclamar algo que es de justicia: la gratuidad de la AG-55, una carretera que llevamos 30 años pagando y que supone un lastre para las personas usuarias", ha reivindicado.

La líder del Bloque ha destacado que esta demanda es "perfectamente posible", teniendo en cuenta que el gobierno del PP acaba de pagar 300 millones para rescatar cuatro autopista de titularidad de la Xunta.

"¿La cuestión es por que la AG-55 no?", porque Rueda está discriminado a los vecinos de Carballo, de los municipios de Bergantiños o de la Costa da Morte, tratando a la gente de esta comarca como si fuesen gallegos con menos derechos", ha interpelado.

Para acabar con este agravio, el BNG ha iniciado una campaña que se prolongará en el tiempo con distintas actividades y movilizaciones, para lograr una AG-55 libre de peajes. "Los intereses de la gente tienen que estar por delante de los intereses de las grandes constructoras", ha remarcado.

"Estamos hablando de unos vecinos que usan la autopista para desplazarse por razones de trabajo, de estudio, para ir al hospital o simplemente por razones de ocio", ha alegado la nacionalista galega.

Por todo ello, el BNG va a llevar la demanda de una AG-55 libre de peajes al Parlamento, además de desarrollar una campaña en todos los municipios afectados. "No vamos a parar hasta que se ponga fin a una situación discriminatoria e injusta", ha concluido.

Durante la presentación de la campaña, han realizado una foto simbólica al pie de las cabinas de peaje que contó con la participación del alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y con los responsables locales y concejales del BNG de los municipios afectados.