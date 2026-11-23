La portavoz nacional dl BNG, Ana Pontón, junto a la cabeza de lista en la provincia de Lugo, Olalla Rodil. - BNG

LUGO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del BNG al Congreso de los Diputados por la provincia de Lugo, Olalla Rodil, y la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, han reclamado este lunes inversiones en infraestructuras en Galicia y han denunciado la "deuda histórica" del Estado con Galicia.

Durante una visita al paseo del Rato, las nacionalistas situaron la situación de las comunicaciones ferroviarias y viarias como uno de los principales problemas de la provincia y se han comprometido a luchar por la consecución de estas inversiones en su trabajo en el Congreso.

Así, Rodil ha señalado que el entorno del Rato y el puente de A Chanca representan el "abandono que han sufrido Lugo y Galicia por parte de las fuerzas políticas estatales durante más de cuatro décadas".

En esta misma línea, la candidata ha puesto como ejemplo la situación de la línea ferroviaria entre Lugo y A Coruña, que "continúa sin electrificar, cuenta con menos frecuencias y servicios que hace 50 años y mantiene a la capital lucense sin conexión directa por tren con Santiago de Compostela".

Frente a esta situación, ha destacado los avances realizados en el tramo ferroviario que conecta Lugo, Monforte y Ourense, cuya modernización y electrificación ha atribuido al trabajo político desarrollado por el BNG en las Cortes Generales.

Por todo ello, Rodil ha pedido a los ciudadanos de Lugo y de su provincia que confíen en el BNG para conseguir "una mayor capacidad de influencia política" y facilitar la llegada de inversiones y proyectos "necesarios para garantizar oportunidades sociales y económicas".

"DEUDA HISTÓRICA"

Por su parte, Ana Pontón ha denunciado que el Estado mantiene una "deuda histórica" con Galicia en materia de infraestructuras, especialmente en las provincias del interior, y ha considerado que esta situación responde a décadas de decisiones políticas que han relegado las necesidades de la comunidad.

Según ha afirmado, las fuerzas estatales han mantenido una actitud de "discriminación hacia Galicia", dando prioridad a otros territorios mientras las inversiones gallegas quedaban pendientes.

En este contexto, Pontón ha presentado las principales prioridades del BNG para corregir esta situación, agrupadas en tres ámbitos. El primero, el transporte ferroviario, para el que ha reclamado la implantación de servicios de cercanías en Galicia, mejores conexiones entre ciudades y pueblos y el impulso del transporte de mercancías.

Asimismo, ha defendido la modernización de las líneas ferroviarias, especialmente en el eje que conecta A Coruña con Ferrol y ha puesto especial atención en las dificultades de comunicación de las provincias del interior.

Como ejemplo, ha recordado que en los años 90 era posible desplazarse en tren entre distintas localidades de la provincia de Lugo, pero que ahora algunas estaciones han dejado de prestar servicio y las conexiones actuales están más orientadas a enlazar con los servicios de alta velocidad y los desplazamientos hacia Madrid que a facilitar la movilidad interna de Galicia.

La segunda prioridad, ha continuado, se centra en las comunicaciones por carretera. En este apartado, la portavoz del BNG ha reclamado una AP-9 libre de peajes, así como la eliminación de los mismos en la AP-53. También ha pedido completar las infraestructuras pendientes en el interior gallego, especialmente las conexiones entre Santiago y Lugo y entre Lugo y Ourense.

El tercer ámbito de actuación hace referencia a los puertos y aeropuertos. Pontón ha defendido la transferencia a Galicia de los puertos de interés general y ha reclamado también una gestión aeroportuaria que tenga en cuenta las necesidades del territorio, "con conexiones directas hacia destinos importantes para la economía y la población gallegas".

INTENCIÓN DE VOTO

Durante su intervención, la portavoz nacionalista también se ha referido a las encuestas electorales, asegurando que el BNG está experimentando una tendencia de crecimiento.

A este respecto, Pontón ha mostrado su confianza en que la formación pueda mejorar las previsiones demoscópicas y conseguir un mayor respaldo electoral, al considerar que existe una "creciente simpatía" hacia este proyecto.

La portavoz nacional ha concluido defendiendo la necesidad de reforzar la representación gallega en Madrid "para reclamar inversiones, mejorar las infraestructuras y garantizar que Galicia tenga mayor capacidad de decisión".

Tanto ella como Olalla Rodil han insistido en que la provincia de Lugo necesita actuaciones que permitan mejorar sus comunicaciones y generar nuevas oportunidades de desarrollo.