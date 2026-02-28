Pontón repasa una "década prodigiosa" al frente del BNG, que pasó de un momento "muy crítico" a ser segunda fuerza

1064417.1.260.149.20260228124840 Archivo - La candidata del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ofrece una rueda de prensa tras el seguimiento de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Galicia, a 18 de febrero de 2024, en Santiago de Co - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha cumplido 10 años al frente de la formación que lidera desde 2016, un tiempo que valora como una "década prodigiosa": "Pasamos de tener una organización que muchos decían que estaba finiquitada, y que es cierto que estuvo en un momento muy crítico, a situarnos como la segunda fuerza política".

Esta es la lectura que hace Pontón de este periodo en un vídeo difundido por el BNG a través de sus canales sociales, en el que la líder concluye que la organización política es una "alternativa" que "está preparada para gobernar el país".

Ejemplifica el "cambio" que ve en Galicia "con mucha claridad" en el movimiento contra Altri, que, en sus palabras, ha "conseguido torcerle el pulso" al Gobierno gallego. "Es un síntoma claro de que hay un cambio en marcha y el BNG está a disposición de liderarlo", ha opinado.

Cuando asumió el liderazgo en 2016, en sus palabras, tenía "muy claro" que el Bloque tenía "un gran futuro por delante" si conseguía "reconectar con la sociedad: "Teníamos que ver en qué estábamos fallando".

Admite que el "peor momento" que ha vivido como líder fue durante la campaña de ese año, en el que las encuestas daban al BNG entre 0 y 1 diputados, frente a los 6 escaños finalmente obtenidos. "Hubo un momento en el que dije a mi equipo: 'Mira, no me paséis máis 'trackings' porque no quiero saber nada de las encuestas", ha rememorado.

En contraposición, ha destacado "por su simbolismo" la noche electoral de 2024, en la que el BNG alcanzó un "resultado histórico", con 25 escaños y casi 500.000 votos, que los situaron como segunda fuerza y líderes de la oposición en el Parlamento de Galicia.

FUTURO Y MILITANCIA

De cara al futuro de la formación, su líder ha llamado a "no dar nada por hecho" y seguir trabjado "con mucha humildad y con la mano tendida a todos esos gallegos y gallegas que llevan a Galicia en el corazón".

"Si llegamos hasta aquí fue gracias a la militancia. Otra en circunstancias tan adversas habrían tirado la toalla, pero la militancia y simpatizantes de esta organización han estado ahí siempre, irguiendo este proyecto, y sé que con ellas y con ellos todo es posible", reflexiona.