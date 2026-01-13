Pontón tacha de "deslealtad" que Rueda "renuncie a negociar" la financiación autonómica: "No tiene propuesta"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una reunión del gobierno alternativo de los nacionalistas celebrada en Santiago. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de "deslealtad" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "renuncie bilateralmente a negociar" la financiación autonómica con el Gobierno y ha lamentado que "no tiene ninguna propuesta para Galicia".

Para la líder nacionalista, el titular del Gobierno gallego "no va a defender los intereses de los gallegos" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que defenderá "el argumentario que le imponen desde Génova".

"No está pensando en Galicia, sino en los intereses partidistas y electoralistas del PP", ha lamentado Pontón.

Del mismo modo, ha calificado de "grave" que Rueda "renuncie bilateralmente a negociar" los intereses de los gallegos. "¿Cómo que no quiere ir a negociar de tú a tú a Madrid el posicionamiento de Galicia? Es una deslealtad y desatender a sus obligaciones como presidente", ha aseverado.

En esta línea, Ana Pontón ha reiterado que la propuesta del Gobierno central es "discriminatoria, insuficiente" y, además, "acrecentará la discriminación que Galicia sufre en materia de financiamiento".

Por eso, ha insistido en que el BNG defiende que Galicia "tenga la llave de su dinero" para "administrar los recursos y poder mejorar los servicios públicos".

Cuestionada sobre si cree que el presidente de la Xunta debería reunirse con los grupos parlamentarios para que trasladen sus propuestas, Pontón ha dicho que "estaría bien" que los llamara, aunque, ha lamentado, "la palabra diálogo no la sabe pronunciar". "Confunde mayoría absoluta con absolutismo", ha reprochado.