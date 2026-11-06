El portal inmobiliario estatal Casa 47 oferta un centenar de viviendas de alquiler asequible en Galicia desde el sábado

Portal Casa 47 - CASA 47

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad pública estatal de vivienda Casa 47 ha incorporado a su portal inmobiliario un total de 442 nuevas viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas que estarán disponibles en la web a partir de este sábado, 7 de noviembre. Del global, 104 están en Galicia, segunda comunidad con mayor cifra.

Por provincias, en la provincia de Lugo hay 67, todas ellas en el municipio de Monforte de Lemos. en A Coruña hay 27 viviendas: Teo (9), Miño (8), Malpica (4), Ares (3) y una en Ferrol, Arteixo y Cedeira.

Y la decena restantes están en la provincia de Pontevedra, nueve de ellas en Poio y una en Lalín.

Del total en España, 109 están en la Región de Murcia, 104 están en Galicia, la Comunidad Valenciana suma 86, Cataluña añade 73, en Castilla-La Mancha se han añadido 63 y en el Principado de Asturias hay siete nuevas viviendas. Los precios oscilan entre los 350 y los 1.210 euros mensuales.

SOLICITUD ONLINE

Las viviendas de esta nueva convocatoria, que se suman a las 807 de anteriores convocatorias, estarán disponibles en portal.casa47.es a partir de este sábado, 7 de noviembre, y las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 26 de noviembre rellenando el formulario de solicitud online.

Las bases y detalles de la convocatoria también podrán consultarse a través del Portal, que incluye fichas individuales con fotografías y ubicación de todas las viviendas, así como el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a cada vivienda.

Los alquileres de estas viviendas se ajustarán al modelo de asequibilidad, estabilidad y transparencia de CASA 47, con precios por debajo del 30% de los ingresos de cada hogar, contratos de hasta 75 años y procesos de adjudicación fiables mediante sorteo ante notario.

El Ministerio de Vivienda ha señalado que, antes de que acabe el año, se sumarán un millar más de viviendas al portal.