El PP se abre a negociar en Santiago una moción de censura con los no adscritos con Rosón de alcaldesa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP está abierto a negociar en Santiago una moción de censura con los cuatro ediles no adscritos expulsados del PSOE para promover "un gobierno de emergencia" en la capital gallega y arrebatar el bastón de mando a la nacionalista Goretti Sanmartín. Incluso con la opción de que la alcaldesa sea Mercedes Rosón.

Lo ha ratificado, en declaraciones a los medios, el presidente provincial del PP y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y también, en una entrevista con Radio Voz, recogida por Europa Press, el propio portavoz municipal, Borja Verea, quien ha afirmado que su "única preocupación" es la capital gallega y no "el sillón" de la Alcaldía.

Para los populares, es "prioritario" poner en marcha "un gobierno de emergencia con 15 concejales", aunque estipulan un decálogo de condiciones, cuyo primer y segundo punto son, respectivamente, el derribo de la Casa da Xuventude; y eliminar los asesores y cargos creados por el BNG y Compostela Aberta (CA), y destinar esos fondos a programación cultural.

El decálogo popular también incluye el refuerzo inmediato del servicio de limpieza, poner en marcha un contrato del agua que "generaría 100 millones par a los santiagueses", la auditoría del servicio de autobuses, así como la agilización administrativa y urbanística, la red pública de cocinas escolares, y construir "vivienda cien por cien pública y paralizar la venta de suelo público.

Finalmente, los populares apuestan por parques infantiles cubiertos; y el refuerzo de la plantilla de la Policía Local y medidas de seguridad.