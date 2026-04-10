El PP apoya a última hora urgir un plan de gestión del agua y eleva a 52 las resoluciones aprobadas, 11 unánimes

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El Gobierno gallego se enfrenta al Debate sobre el Estado de la Auton - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha apoyado este viernes a última hora una iniciativa del BNG que pide urgir un plan de gestión integral del agua, lo que ha elevado a un total de 52 las resoluciones aprobadas en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, 11 de ellas por unanimidad.

De este modo, todos los grupos han respaldado la propuesta del Bloque para instar a la Xunta a elaborar antes de que finalice el año un plan de gestión integral del agua que incluya la planificación hidrológica, la protección de los ecosistemas acuáticos y la adaptación al cambio climático, entre otras cuestiones.

Pero no ha sido el único asunto que ha aunado el consenso de todas las formaciones en la última de las jornadas del debate de política general, que han logrado ponerse de acuerdo en asuntos como el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA y reiterar la necesidad de "establecer salvaguardas eficaces que eviten la victimización añadida derivada de humillaciones o ataques a su imagen. Además, el texto --impulsado por el PP-- emplaza a las administraciones a promover cambios legislativos para que los condenados por terrorismo colaboren en el esclarecimiento de los atentados.

Otros asuntos sobre los que el PP ha obtenido el apoyo de la oposición han sido el impulso del Centro de Protonterapia de Galicia, pedir al Gobierno un mayor compromiso con las infraestructuras de titularidad estatal en Galicia, seguir reclamando el rescate de la AP-9 y su transferencia "íntegra" a la Comunidad y el refuerzo de las políticas de protección de las víctimas de violencia de género

La cogobernanza de los fondos europeos a raíz de una iniciativa del BNG; la dotación suficiente de profesorado de apoyo --incluyendo especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje-- como reclamaba el PSdeG; y propuestas impulsadas por Democracia Ourensana como la mejora de la seguridad vial en el entorno de las escuelas, el acondicionamiento de las carreteras autonómicas que atraviesan núcleos urbanos y una programación cultural que no discrimine a la Galicia interior han sido los otros asuntos sobre los que todos los grupos se han puesto de acuerdo.

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