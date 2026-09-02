El PP crítica que la Fegamp se desmarque "de forma unilateral" de las concentraciones convocadas por la FEMP sobre Ceuta

El portavoz del PP en la Fegamp, Ángel Moldes, en rueda de prensa - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha criticado que el ente municipalista gallego se desmarque "de forma unilateral" de las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para esta tarde en relación a ls crisis migratoria de Ceuta.

El vicepresidente primero y portavoz del PP en el ente, Ángel Moldes, ha acusado al presidente de la Fegamp, el socialista Alberto Varela, de hacer un "uso partidista" de la entidad. "Es muy envidente que para los socialistas gallegos pesan más las órdenes de Sánchez que la independencia de la propia Federación, que no debería tener colors políticos", ha asegurado.

El portavoz del PP anima a todos los gallegos y gallegas a participar en estas concentraciones, "sin ideologías políticas, para mandar "un mensaje de aliento a los compatriotas ceutís".

En concreto, la Femp, coincidiendo con el Día de Ceuta, ha convocado a las 20,00 horas concentraciones ante los ayuntamientos de todo el Estado en "apoyo al pueblo ceutí" ante la entrada de migrantes magrebís hace un mes.

El PP de Galicia ha destacado que se suma a esta convocatoria porque, según Moldes, están "del lado de lo que de verdad importa: la solidaridad, la unión y la soberanía nacional". "El Gobierno de Sánchez, totalmente desnortado, debe dejarse de evadir su culpa y buscar soluciones reales a lo que está ocurriendo", ha concluido el portavoz popular.