El PP defiende el "modelo de éxito" de las ambulancias de Galicia para rechazar su gestión directa por el Sergas

Los populares tumban una iniciativa del PSdeG para recuperar para el sector público la administración del transporte sanitario programado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha defendido este martes en el Parlamento gallego el "modelo de éxito" del sistema de ambulancias del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que funciona bajo concesión, para rechazar una iniciativa del PSdeG que reclamaba que al menos el sistema de transporte programado fuese gestionado por la Administración de forma directa.

La iniciativa ha sido defendida por el socialista Julio Torrado, quien ha denunciado en el hemiciclo que la Xunta opta por licitar a la empresa que presente la oferta con "el precio más bajo" porque "las ambulancias son un marrón", ha ironizado.

El parlamentario del PSdeG también ha señalado que, bajo estas compañías, los trabajadores de las ambulancias están "maltratados laboralmente" y "con la connivencia" de la Consellería de Sanidade.

Además, Torrado ha criticado que "no se sabe" cuánto gasta cada año la Xunta en este servicio. "Es uno de los espacios más oscuros y extraños que existen en los presupuestos", ha asegurado.

En este contexto, y para que el criterio de la gestión "pase a ser sanitario y no economicista", los socialistas han llevado a pleno una proposición no de ley (PNL) para que por lo menos el transporte sanitario programado --no el urgente-- sea gestionado de manera totalmente público.

De hecho, Torrado ha asegurado que hay comunidades que "están en ese camino", como Baleares, Extremadura, La Rioja, Canarias y Navarra.

BNG: "GESTIONAR DIRECTAMENTE TODO EL TRANSPORTE SANITARIO"

Por parte del BNG, Montse Prado ha avanzado el apoyo de su grupo a la iniciativa del PSdeG, aunque ha advertido que los nacionalistas abogan por que la Xunta "gestione directamente todo el transporte sanitario", tanto el urgente como el programado.

No en vano, la diputada del Bloque ha recordado casos recientes como el de un hombre que hace más de un mes falleció en Vigo en el interior de una ambulancia que "no reunía las condiciones", lo que ha achacado a las "irregularidades" que presenta este servicio.

"Es una negligencia con el consentimiento por parte de la Xunta", ha aseverado Prado.

PP: "MODELO DE ÉXITO"

Frente a todas estas críticas, la diputada popular Encarnación Amigo ha reivindicado el "modelo de éxito" de este servicio en Galicia y ha recordado que en este 2021 se adjudicaron los nuevos contratos de las siete áreas sanitarias con "importantes mejoras", tanto en el número de vehículos como en sus condiciones de seguridad.

Por eso, ha acusado a la oposición de "faltar a la verdad" y ha afirmado que todas las ambulancias cuentan con "la dotación mínima de personal" que establece la normativa sanitaria.

Asimismo, Amigo ha destacado que Urxencias Sanitarias-061, como "responsable de la coordinación y gestión" del transporte sanitario, realiza estudios "de modo continuado" de la flota y de la prestación del servicio, con las "sanciones administrativas" que corresponda imponer en caso de incumplimientos.