El PP de Lugo defiende una moción de censura "más necesaria que nunca": "La ciudad necesita estabilidad"

Archivo - La portavoz del PP de Lugo, Elena Candia, en rueda de prensa. Foto de archivo. - PP DE LUGO - Archivo

LUGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la junta local del Partido Popular en Lugo, Ramón Carballo, ha levantado el silencio que hasta ahora, al menos en público, primaba en la agrupación local sobre la posible presentación de una moción de censura --con la firma de María Reigosa, la edila que dejó el PSOE-- para cambiar el gobierno en la ciudad y situar a Elena Candia como nueva alcaldesa de la ciudad.

En un comunicado, Carballo ha defendido que la formación tiene "la obligación de intentar gobernar como lista más votada" con el objetivo de "dar estabilidad a la ciudad" ante una situación política en el gobierno de PSOE y BNG --que dirige Miguel Fernández-- que reprueban.

Carballo ha justificado la posibilidad de una moción de censura al considerar que "es hoy más necesaria que nunca" debido al "desgobierno y la descomposición del bipartito de PSOE y BNG". En este sentido, ha defendido que se trata de "un instrumento democrático" para salir de "un callejón sin salida en el que estos partidos han metido a Lugo tras más de 26 años de malas decisiones, proyectos fallidos y despilfarro de recursos públicos".

El dirigente popular ha incidido en que la ciudad atraviesa un momento clave criticando la gestión del actual ejecutivo local al señalar que "los lucenses necesitan un liderazgo fuerte y un gobierno para todos". A su juicio, la inestabilidad política, agravada por la salida de una concejala del propio gobierno, evidencia "la falta de rumbo y la incapacidad para gobernar".

Desde el Partido Popular también han acusado a PSOE y BNG de intentar desviar la atención sobre la situación actual, subrayando que "la responsabilidad es exclusivamente suya". En esta línea, Carballo ha afirmado que "todo es legítimo cuando gobiernan ellos, pero se convierte en inmoral cuando pierden", apelando a la necesidad de "superar el bloqueo y dejar atrás el sectarismo".

Para avalar estas declaraciones, se ha referido a las declaraciones del nacionalista Antón Bao, que "reconoció públicamente la necesidad de cambios", asegurando que "las cosas no estaban funcionando bien". Asimismo, ha recordado al PSOE "que no puede dar lecciones de moralidad" poniendo como ejemplo la denuncia de supuesto acoso sexual contra el anterior presidente de la Diputación, José Tomé.

"UN MENSAJE DE ESPERANZA"

El dirigente local del PP ha apuntado, además, que queda un año para las próximas elecciones municipales, pero ha insistido en que "precisamente por eso no se puede perder ni un mes más" sin adoptar decisiones que permitan encauzar la situación de la ciudad.

Frente a este escenario, Carballo quiso trasladar un mensaje de "tranquilidad y esperanza", asegurando que su formación está preparada para asumir el gobierno municipal. "Lugo necesita estabilidad, liderazgo y un gobierno centrado en las personas", afirmó, al tiempo que subrayó la voluntad del Partido Popular de "gobernar para todos los lucenses" y ofrecer una alternativa basada en la responsabilidad institucional.

EL SILENCIO DE MARÍA REIGOSA

Por su parte, la concejala no adscrita María Reigosa ha trasladado, en una conversación con Europa Press, su intención de no hacer ningún tipo de declaración ni comunicado por el momento sobre la situación política que ha provocado su acercamiento al Partido Popular.

"No quiero hacer ningún comunicado por el momento", ha subrayado Reigosa, quien días atrás se abrió a apoyar esta iniciativa en declaraciones públicas, aún sin darla por cerrada y asegurando que no sabía si finalmente "se atrevería" a apoyarla.

Sobre los contactos de la moción ha evitado pronunciarse la cúpula provincial --sí lo hizo la número dos del partido en Galicia, Paula Prado, para ratificar su apoyo a las decisiones que adopte el partido en Lugo--, y se ha limitado a remitirse a las declaraciones que, en días pasados, hizo el secretario provincial, Javier Vázquez Nodal, afirmando que la moción de censura está "totalmente justificada" porque urge "un cambio".

En relación a la gestión municipal actual, había asegurado que es "ineficiente, que no hay un proyecto de ciudad y que las prioridades están siendo claramente equivocadas", asegurando que se estaban teniendo conversaciones con María Reigosa para un cambio de gobierno.