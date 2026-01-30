El PP de Lugo vincula el voto de la edil discrepante del PSOE a la "falta de empatía" del alcalde con sus concejales

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal del PP de Lugo, Elena Candia, durante la rueda de prensa convocada este viernes para valorar la gestión del Gobierno local en materia de personal y recursos humanos. En Lugo, a 12 de abril de 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

LUGO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Lugo, Elena Candia, ha vinculado el voto de la edil que dejó el PSOE, María Reigosa, a favor de una de las iniciativas el PP a la "falta de empatía" del alcalde, Miguel Fernández, con sus concejales.

Candia ha hecho este viernes una valoración del pleno del jueves, en el que los populares consiguieron sacar adelante tres de las cuatro propuestas, una por la abstención del PSOE, otra por conseguir el respaldo del BNG y una tercera porque votó a su favor la concejala María Reigosa, que abandonó la pasada semana las siglas el PSOE.

La portavoz del PP local ha añadido que esto refleja que el Gobierno local "está sin rumbo" y ha acusado al alcalde de despreciar a los concejales "con una total falta de empatía y más cerca de la dictadura que de la democracia" y ha sostenido que la praxis que sigue contra el PP "la debe mantener con otros concejales".

Así las cosas, ha instado al alcalde a pensar que "algo no está haciendo bien". "Es importante llegar a acuerdos y tener un diálogo fluido tendiendo puentes con la oposición y con su propio equipo" para que haya sintonía en el Gobierno, ha afirmado.

"Falta liderazgo y gestión, van a golpe de improvisaciones, no se están tomando esto en serio", ha criticado Elena Candia, que ha considerado que el voto discrepante de María Reigosa es un ejemplo de eso.