El PP pide "restablecer la normalidad democrática cuanto antes" y la oposición rechaza elecciones en julio

Puy ratifica que si hay convocatoria electoral quedará invalidado el acuerdo sellado con el resto de partidos para la diputación permanente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, defiende que "lo lógico" es que, una vez que lo permita la situación sanitaria, se "restablezca la normalidad democrática" y que se haga "cuanto antes"; mientras que la oposición mantiene su rechazo a que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, convoque para julio los comicios inicialmente previstos para el 5 de abril y aplazados por el COVID-19.

Así lo han plasmado los dirigentes de los distintos partidos en las ruedas de prensa celebradas este lunes en el Parlamento. Este pronunciamiento se produce en una semana clave, ya que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha citado para el jueves a los partidos para abordar la fecha electoral --ya ha avanzado su preferencia por el horizonte de julio, aunque no ha concretado el día--.

En la convocatoria del 5 de abril, y al igual que sucedió con las últimas citas electorales autonómicas, Urkullu y Feijóo decidieron que vascos y gallegos acudieran a las urnas el mismo día. Hasta hace pocos días, el de Os Peares aseguraba que los comicios gallegos no estaban en su agenda, pero el jueves pasado admitió que ya se trabaja en la búsqueda de la quincena "más segura" desde un punto de vista sanitario.

Feijóo ñadió que para superar la crisis económica y social que sucederá a la sanitaria las comunidades precisan de gobiernos "fuertes" y avalados por la ciudadanía.

En la misma línea se ha pronunciado este lunes el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, quien ha recordado que la cita electoral se suspendió "por una pandemia", antes de añadir que es "importante" restablecer "la normalidad democrática" en Galicia "cuanto antes".

Al igual que Feijóo, ha defendido que no solo es "lo lógico" si se atiende a la perspectiva democrática, sino también porque, a su modo de ver, si no tienen unos gobiernos validados por las urnas cuando corresponde, Galicia y Euskadi estarían "en desventaja" para afrontar la crisis económica y social que se avecina a raíz de la pandemia. Y es que sus Parlamentos, por ejemplo, no tendrían capacidad de legislar.

Por ello, ha coincidido con su jefe de filas en que se trata de buscar "el momento" más seguro para acudir a las urnas y se ha remitido a lo que determinen epidemiólogos y autoridades sanitarias, que son "las que tienen que decirlo". A su juicio, "cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad democrática" compartirá esta visión.

Preguntado al respecto, Puy también ha confirmado que, si hay una convocatoria electoral, el acuerdo sellado con los grupos para la diputación permanente para mantener el control al gobierno quedaría anulado. "Si volviésemos a iniciar el proceso electoral, se volvería a lo que determina el reglamento", ha concretado, antes de ratificar que no se trata del "cierre", sino de que este órgano pueda ser convocado bajo unas condiciones regladas.

"Entendemos que el acuerdo extraordinario tiene que ver con la situación extraordinaria. Si volviésemos a iniciar el proceso electoral, se restablecería la normalidad", ha remarcado, antes de añadir que, en todo caso, el acuerdo se ciñe al periodo ordinario de sesiones, es decir, se extendería como mucho --si Feijóo no convoca ya los comicios-- hasta el 15 de julio.

"CUMPLIR LOS ACUERDOS"

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reclamado al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que "cumpla" con el acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas para suspender las elecciones y que supedita la reanudación del proceso a que se levanten tanto el estado de alarma como la declaración de emergencia sanitaria en Galicia.

"No hay otro mecanismo de convocatoria más que cumplir los acuerdos. Y si alguien se los quiere saltar, tendrá que explicar ese golpe de mano", ha asegurado Caballero que percibe "tics autoritarios" en la forma de actuar de Feijóo que, dice, está "nervioso" porque "tiene todas las cartas para perder el gobierno de la Xunta".

Por ello, y tras señalar que su partido y el resto de fuerzas de la oposición no han recibido contactos por parte del Ejecutivo autonómico para explorar la reanudación del proceso electoral, Gonzalo Caballero ha sentenciado que los socialistas se mantienen en la postura establecida en el acuerdo "publicado en el DOG y firmado por Feijóo": las elecciones están vinculadas a que se levante el estado de alarma y la declaración de emergencia sanitaria.

"Nos preocupan los 'tics' autoritarios de Feijóo, que no comparece en el Parlamento, adopta la agenda del PP en la Xunta y esconde lo que pasó en los centros de mayores", ha manifestado, a renglón seguido, Gonzalo Caballero, que además de lamentar que Feijóo no convoque a la oposición para reunirse con ellos, ha criticado que "esconda" a la conselleira de Política Social, Fabiola García, al rechazar que comparezca en la Diputación Permanente, como solicitaron los grupos.

"NORMALIZACIÓN TOTAL DE LA SITUACIÓN SANITARIA"

También ha expresado su rechazo a la convocatoria de elecciones en el mes de julio el portavoz de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, que, en una rueda de prensa telemática celebrada este lunes, ha pedido que la cita con las urnas se posponga hasta que exista una "normalización total de la situación sanitaria, epidemiológica y democrática" en Galicia.

Para el diputado en el Congreso y secretario xeral de Podemos Galicia, "hablar" de elecciones en estos momentos "es una irresponsabilidad enorme". "Si se convocan en este contexto se estaría poniendo en riesgo la salud de muchas personas", ha apostillado Gómez-Reino, que afea a Feijóo que haya dejado de reunirse con los grupos de la oposición

En este sentido, ha censurado la "falta de cultura democrática" que, dice, tienen Feijóo y su ejecutivo, al tiempo que ha prometido que si Galicia en Común asume tareas de gobierno "siempre" respetará "la palabra" de "dialogar con la oposición".

"Al señor Feijóo le incomoda todo diálogo con la oposición y unilateralmente lo ha dejado", ha incidido Gómez-Reino, que cree que el mandatario popular actúa con "total impunidad" y se encuentra "en plena campaña" en lugar de "esforzarse en salvar vidas".

"TEMERIDAD"

Por su parte, en la rueda de prensa posterior a la reunión de su ejecutiva, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha recordado que Feijóo se había "comprometido" a "convocar" a todas las fuerzas políticas de forma semana. "Unilateralmente desconvocó los encuentros", ha reprochado la dirigente nacionalista, quien ha considerado "ilógico dejar de hacerlo" en plena "desescalada".

De hecho, ha lamentado que en este momento, precisamente, "no practique el diálogo ni la cooperación" que él mismo, ha añadido, pide. "Ni con el tema de las elecciones, ni con ningún otro, que es lo que más le preocupa a la gente (la situación sanitaria)", ha añadido la portavoz nacional del BNG.

Pontón ha puesto el acento en que la gente "está pensando en si va a tener empleo, cómo va a pagar las facturas y cómo va a hacer para conciliar", y "no" en las elecciones. "Lo primero es la salud", ha aseverado.

Es por ello que también ha advertido de que "es una temeridad convocar elecciones en medio de una pandemia y estado de alarma" y ha lamentado que Feijóo "rompa estos acuerdos para hacer seguidismo de Urkullu, que parece que será el que convocará las elecciones en Galicia" otra vez, ha agregado.

Así las cosas, Pontón ha pedido estar "todos" pendientes de la pandemia, porque es "una situación que no finalizó". "Tenemos una batalla importante que dar y en la que centrar los esfuerzos para darle respuestas a la urgencia social y sanitaria", ha sentenciado.