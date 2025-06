El PP de Santiago afea al Gobierno local "echarle la culpa a los demás" por el bloqueo del pago de deudas pendientes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, ha justificado su voto en contra a las facturas pendientes del autobús urbano "con una profunda carga jurídica, técnica y de ética política". "Si no es quien de aprobar sus propias facturas, no puede echarle la culpa a los demás", ha afeado.

Esta respuesta llega tras declaraciones realizadas por la regidora este viernes en rueda de prensa. Sanmartín ha criticado la "tremenda irresponsabilidad" del PP por su 'no' al pago de 3 millones de facturas pendientes por gastos en el servicio de transporte urbano. Su negativa, junto a la abstención de los ediles no adscritos, ha impedido esta semana la aprobación de dos reconocimientos extrajudiciales de crédito.

En este contexto, la regidora ha insistido en que las facturas "hay que pagarlas" y ha asegurado que "ni las empresas, ni los trabajadores, ni las familias de estos" entiende la decisión. Asimismo, ha abierto la puerta a que las empresas soliciten "otras vías" para que se haga ese pago, como la judicial.

Según ha trasladado el PP local en una nota, Verea ha intentado "ser muy claro y de una forma muy contundente", pero al mismo tiempo, "solvente" a la hora de explicar su voto. "No era un 'no' político, era un 'no' con una grande carga jurídica, técnica y de ética política", ha aseverado.

Tal y como ha recordado, una junta de gobierno local celebrada en septiembre de 2023 adjudicó "a dedo" un alquiler de autobuses "por una cantidad millonaria y por tiempo ilimitado". "Si uno tiene sentido común, evidentemente, no se puede hacer. Se puede alegar emergencia para un momento puntual, pero no hay emergencia que dure 2,4, 5 o 6 años. Para eso no hay que ser jurista", ha criticado.

En esta línea, ha asegurado que, si él fuese el alcalde, "nunca aprobaría un expediente en estas condiciones". Según aseguró durante la celebración del pleno, su formación valora remitir la documentación correspondiente a los órganos de anticorrupción y responsabilidad contable.

Por su parte, en la reunión plenaria, Sanmartín alegó que, en un momento, "se tomaron decisiones por parte del Gobierno anterior al verse en una diyuntiva, que no es fácil para nadie". "Era la fórmula posible para no dejar, en ese caso, a la ciudad sin líneas de autobuses", defendió.