Sanmartín afea la "irresponsabilidad" del PP tras su 'no' al pago de 3 millones de facturas pendientes en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha criticado la "tremenda irresponsabilidad" del Partido Popular por su 'no' al pago de 3 millones de facturas pendientes en Compostela, así como la abstención de los concejales no adscritos. En este contexto, la regidora ha insistido en que las facturas "hay que pagarlas" y ha asegurado que "ni las empresas, ni los trabajadores, ni las familias de estos" entienden esta decisión.

Cabe recordar que este jueves la corporación municipal de Santiago de Compostela desestimó la aprobación del pago de dos facturas pendientes de autobús, con la abstención de los concejales no adscritos --expulsados del PSOE-- y la negativa del Partido Popular. En total, el valor de las deudas no aprobadas asciende a casi 3.000.000 euros.

En concreto, unos 402.093 euros aún en deuda con Autocares Rías Baixas, se suman otros 2.537.725, que el Ayuntamiento debe a TRALUSA, de quien depende la mayoría de las líneas de autobús urbano de la capital. Esta es la segunda factura que el pleno ha bloqueado.

Así, la nacionalista ha reiterado la "tremenda irresponsabilidad" de los populares por votar en contra "del pago de facturas de servicios realizados", una decisión que, según ha denunciado, "abre un precedente muy preocupante de poder votar en contra de un expediente de este tipo".

"Aunque la posición sea diferente, también tienen que explicar el por qué de su voto las concejalas y concejales no adscritos. No se entiende que, una vez hubo ese diálogo solicitado, que tuvieron toda la información y con un expediente similar a otros que el propio Gonzalo Muíños llevó a pleno en otras ocasiones, no se vote a favor", ha reflexionado.

"LES FASTIDIA EL AVANCE DE LA CIUDAD"

A preguntas de los medios este viernes en Santiago, la alcaldesa ha hecho hincapié en que los concejales no adscritos "sabían perfectamente" que su abstención "podía tener consecuencias", por lo que ha achacado su decisión a su "situación interna".

Aunque ha señalado que no saben si lo llevarán al próximo pleno, Sanmartín ha llamado a "acabar con esta irresponsabilidad" y con un sistema del Partido Popular en el que "lo importante es que todo vaya mal y que la ciudad no avance.

"Como les fastidia tanto el avance de la ciudad y que haya noticias positivas, parece que lo que quieren es intentar ver cómo poner palos en la rueda. Hicimos aquello que entendimos que era lo único posible para poder mantener el servicio, las frecuencias y las líneas en un momento en el que todo el mundo conocía el estado de los autobuses", ha subrayado.

Además, ha recordado que la iniciativa ya se llevó en su momento al Pleno y ahora se volvió a llevar, por lo que ha insistido en que "todo el mundo tenía esa información, no es un juego de un mes y otro mes".

Con todo, ha insistido en que "había una decisión que tomar, una decisión que no es simple, que no es fácil, y que, por supuesto, no es la solución ideal. Porque el contrato es precario". Por otro lado, ha señalado que "lo que tendrán que hacer las empresas es solicitar a través de otras vías que se haga ese pago, es el recurso que queda, infelizmente".

Sobre la advertencia del popular Borja Verea de remitir la documentación correspondiente a los órganos de anticorrupción y responsabilidad contable, la alcaldesa compostelana ha señalado que es "difícil de digerir" que un partido "condenado por corrupción venga a hablar de corrupción".

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad política" y a utilizar el pleno "para otro tipo de cuestiones" que no sean "la resolución de situaciones internas o al desgaste del gobierno" ya que, según ha destacado, "lo que hay que hacer es poner por delante cuáles son los intereses de la población de Santiago".