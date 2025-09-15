El PP de Santiago denuncia que trabajadores de centros sociales llevan 2 meses "sin cobrar" y exige que Xan Duro dimita

El Gobierno municipal asegura no ser una noticia "contrastada" y afirma que el nuevo contrato está en "fase final"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Santiago ha vuelto a pedir este lunes la dimisión del concejal Xan Duro al denunciar que trabajadores de los centros socioculturales de Santiago llevan dos meses "sin cobrar sus nóminas", aunque el Gobierno municipal ha asegurado que esta es una noticia que no tengan "contrastada" y que los nuevos contratos del servicio "están en su fase final".

La acusación ha partido del concejal del PP José Ramón de la Fuente, que ha vuelto a exigir a la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa en el Pazo do Raxoi, la dimisión del concejal de Movilidad, Xan Duro (CA), responsable de los centros.

"Los trabajadores vuelven a sufrir la lamentable gestión de sus propias nóminas. A estas alturas, se deben dos nóminas", ha denunciado el edil popular.

El concejal del PPdeG también ha asegurado que su partido ha solicitado al ayuntamiento acceso al expediente e informes técnicos y jurídicos sobre el servicio en los espacios, pero que el consistorio no ha respondido a sus peticiones.

"En los propios centros ya están avisando de que en este curso no se podrán llevar a cabo muchas de las actividades programadas", ha añadido de la Fuente.

En este sentido, el edil popular ha afirmado que el ayuntamiento "desvió 100.000 euros" de los presupuestos para inversión en los centros socioculturales "para otros fines".

Por ello, los populares también exigen que la alcaldesa asuma la gestión de la situación y "se ocupe de sacar adelante la licitación del procedimiento".

CONTRATO EN "FASE FINAL"

En respuesta a las acusaciones, la portavoz del Gobierno municipal, Míriam Louzao, ha afirmado que el expediente del nuevo contrato de los trabajadores "está en su fase final" y que desde el Ejecutivo no tienen constancia de que hay nóminas sin pagar.

"En todo caso, esta es una cuestión que tienen que hablar con la empresa y el ayuntamiento tiene que hacer los pagos. No me consta que haya ningún problema en este sentido, podemos hablas, pero era una noticia que no nos constaba", ha afianzado.

Asimismo, ha añadido la portavoz que el expediente está en su fase final, "pendiente de recibir los últimos informes precisos para poner en marcha la licitación". "Aguardamos que en los próximos días se pueda poner en marcha", concluye.