El PP subraya la importancia de ampliar el servicio de socorrismo de Vigo tras el rescate de este martes en Samil

VIGO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reivindicado que emergencias como la ocurrida este martes en la playa de Samil subrayan la importancia de ampliar un mes el servicio de socorrismo en los arenales olívicos.

"Es una necesidad que desde el PP llevamos años reivindicando ante la elevada presencia de usuarios que se acercan ya a disfrutar de los arenales debido a las altas temperaturas, sin que nadie vigile por ellos ni garantice su seguridad", ha indicado Sánchez en un comunicado.

La líder del PP local ha hecho referencia al incidente registrado este martes en la playa de Samil, en el que tres personas vivieron una situación de peligro en el agua al ser arrastradas por las olas, teniendo que ser dos de ellas trasladadas al hospital.

"Esta emergencia evidencia la necesidad de prestar el servicio municipal de socorrismo en las playas de la ciudad desde el mismo 1 de junio y no desde el día 15 como hace este Ayuntamiento", ha insistido Sánchez.

Precisamente en la misma línea se ha manifestado la madre de uno de los bañistas que tuvieron que ser socorridos en la tarde de ayer en Samil. En declaraciones a Europa Press, ha indicado que su hijo, de 14 años de edad, fue arrastrado por la corriente en la zona de la desembocadura del río Lagares.

Al verlo, varios deportistas que estaban jugando al voleibol en la playa trataron de ayudarlo, teniendo que ser dos de ellos trasladados al hospital.

Finalmente, fue un agente de la Policía Local fuera de servicio, que también estaba jugando al voleibol, el que logró sacarlos a los tres del agua. Ya en la orilla, contó con la colaboración de otros dos compañeros uniformados.

"Le puede pasar a cualquiera", ha lamentado la madre, solicitando una ampliación del servicio de socorrismo en las playas de Vigo, ya que, según ha apuntado, desde mayo son miles las personas que se acercan a los arenales con la llegada del buen tiempo.

AYUNTAMIENTO

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, ha tachado de "irresponsables" las declaraciones de Luisa Sánchez, reivindicado el "servicio ejemplar" de socorrismo con el que cuenta el Ayuntamiento de Vigo, que opera del 15 de junio al 15 de septiembre.

Ella ha cargado contra la 'popular', asegurando que es "la peor candidata" que ha tenido esta ciudad, que usa "la demagogia más absurda" y el "populismo más miserable" en vez de felicitar a los agentes y a los ciudadanos que salvaron la vida de tres personas este martes en Samil.