El PP de Vigo insta a Caballero a "captar" el mensaje de la ciudad y destinar 60 millones a vivienda

Luisa Sánchez. - PP DE VIGO

VIGO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha instado al alcalde, Abel Caballero, a que "capte el mensaje de la ciudad" y "tome nota" del "éxito" de la manifestación del pasado sábado para reivindicar una solución al problema de la vivienda, destinando 60 millones de las arcas municipales para ello.

"Entiendo perfectamente el sentir de la ciudad y debemos canalizar lo que nos dijeron los ciudadanos el sábado. Mi compromiso con la vivienda es firme y planteé en múltiples ocasiones que el Ayuntamiento de Vigo debe invertir 60 millones en políticas de vivienda", ha reivindicado Sánchez.

Ella ha criticado que en todas las ocasiones en las que el PP presentó esta propuesta, fue rechazada por los socialistas. "De forma oficial y por escrito, en el pleno y en los medios de comunicación. Caballero rechazó esa propuesta siempre, como si el problema no fuese con él", ha lamentado Sánchez, reivindicando que será la primera medida que adopte si sale elegida alcaldesa.

"Es perfectamente factible porque tan solo hay que coger ese dinero de la caja fuerte del Ayuntamiento, donde el alcalde amasa 200 millones. ¿Para qué los quiere si no es para atender emergencias sociales como esta de la vivienda", se ha preguntado.