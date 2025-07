El PP de Vigo insta a Caballero a trabajar en la vuelta del Festival TerraCeo tras su desaparición en 2025

VIGO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP de Vigo ha instado al alcalde, Abel Caballero, ha trabajar en la continuidad futura del Festival TerraCeo para que este evento cultural no se pierda tras su desaparición en 2025.

"Mientras Abel Caballero saca pecho por los conciertos de Castrelos, que por cierto ya existían desde mucho antes de ser él alcalde, este gobierno municipal ha dejado perder un festival de música que ya estaba consolidado y que traída a nuestra ciudad un cartel de grupos que superaba ampliamente la decena, más de los que actúan en Castrelos, y que además representaba una mayor oferta y variedad musical", ha reivindicado el portavoz 'popular', Miguel Martín.

Martín ha insistido en que Caballero "ya sabía desde el año pasado" que la terraza del Mar de Vigo no puede albergar eventos. "¿Por qué entonces, en todo este tiempo, no se ha pensado en una ubicación alternativa?", se ha preguntado, indicando que se podría haber llevado a cabo el festival en el interior del auditorio, como cuando las condiciones meteorológicas no permitían hacerlo fuera.

"Son ellos, el gobierno de Caballero, los que han creado el problema y, por tanto, han de ser ellos los que encuentren la solución. Lo fácil es no hacer nada, lo difícil es gestionar", ha insistido.

Desde el PP han censurado el "silencio" de Abel Caballero, que no ha dado "ni una sola explicación pública" sobre la cancelación del TerraCeo 2025, la que sería la sexta edición del evento.

"El pasado pleno ordinario del mes de mayo formulamos una pregunta directa a este respecto. Entonces se nos dijo que se nos contestaría por escrito. Casi dos meses después no nos han respondido, incumpliendo una vez más sus obligaciones y responsabilidades como gobierno", ha recriminado el consejal.