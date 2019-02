El PP vigués pide listas de trabajadores municipales por "si hay más" enchufes

Publicado 26/02/2019 13:14:55 CET

Marea vincula la sentencia a un sistema de funcionarios que "se comen los marrones a cambio de prebendas"

VIGO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP ha anunciado la solicitud, por registro, del listado nominal de empleados de las concesionarias que trabajan para el Ayuntamiento de Vigo, así como los nombramientos de personal interino, "para saber si hay más cuñados, sobrinos, tíos o primos de miembros del gobierno municipal o del PSOE".

Así lo ha confirmado la portavoz 'popular', Elena Muñoz, quien ha advertido de que la "amenaza" de Carmela Silva de denunciarla ante los tribunales por "calumnias" es "fruto del nerviosismo" por una "demoledora sentencia" que condena a un funcionario vigués "por enchufar ilegalmente" a la cuñada de la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación.

"Ha perdido los papeles, e intenta amenazar porque está desesperada y no quiere que se hable de este tema. Por eso amenaza con una denuncia, que no nos preocupa nada", ha incidido Muñoz, y ha añadido: "Si quiere amedrentarnos, no lo va a conseguir, no nos vamos a callar".

A ese respecto, la portavoz municipal del PP ha insistido en recordar tanto el auto de sobreseimiento del caso con respecto a la cuñada de Silva (por prescripción del delito de tráfico de influencias) como la propia sentencia que condena a un alto funcionario por prevaricación y malversación en la contratación de esa familiar.

En ambas resoluciones, ha indicado, los jueces relacionan la contratación de esa persona con su parentesco cercano con Silva. Por ello, Elena Muñoz ha preguntado si la presidenta de la Diputación "va a ampliar su denuncia también a los jueces".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

En todo caso, Muñoz ha recalcado que "una cosa son las responsabilidades jurídicas y otras las políticas", que son las que el PP va a "exigir" en el pleno extraordinario que se celebrará el miércoles (y al que Carmela Silva ya ha anunciado que no acudirá por considerar que dicha convocatoria conculca sus derechos fundamentales).

"Cada día es más patente que está inhabilitada para ejercer un cargo político, lo más digno que puede hacer es marcharse", ha insistido la líder los 'populares' vigueses, quien ha proclamado que "aquí quien más ha atendado contra el honor de Carmela Silva, ha sido la propia Carmela Silva".

FUNCIONARIOS "QUE SE COMEN LOS MARRONES"

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, ha cuestionado que algunos "se hacen los ofendiditos" cuando hay una sentencia que alude a la contratación "de una persona vinculada a un miembro de la Corporación", aunque no deje constancia explícita de que se trata de Carmela Silva.

Con todo, Pérez Correa ha señalado que este caso podría ser un episodio "menor", ya que sospecha que el sistema puesto en marcha desde hace años en el Ayuntamiento puede ser un "coladero" de "cientos de personas" que entran en las concesionarias o en los planes de empleo a través de una "plataforma de contratación encubierta".

Así, ha denunciado que, hace tiempo pero especialmente desde 2007, "los cargos políticos han creado una pantalla de funcionarios premiados". "Siempre hay un funcionario dispuesto a comerse el 'marrón' a cambio de prebendas", ha sentenciado.

Por ello, el portavoz de Marea ha vuelto a pedir que se cree una comisión municipal para investigar estas contrataciones y la actuación de altos funcionarios nombrados por el sistema de libre designación, como el que ha sido condenado por la Audiencia.

"No está mal la explicación política, pero creemos que en el pleno extraordinario no se van a dar las explicaciones. Incluso dudamos de si participar", ha apuntado.