El PPdeG afea al PSOE las enmiendas a la ley de la AP-9: "Van en dirección contraria a la voluntad de los gallegos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha advertido este miércoles que las enmiendas del PSOE a la proposición de ley orgánica de traspaso de la AP-9 van "en dirección contraria a la voluntad de los gallegos y gallegas", además de romper "la postura unánime que en cuatro ocasiones ha manifestado el Parlamento autonómico".

A través de su diputado y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en el Congreso, Celso Delgado, el PPdeG ha trasladado que albergaba "esperanzas" de que el PSOE "cambiaría su postura", pero ha lamentado que "finalmente mantuvo los argumentos que ya utilizó la pasada legislatura, oponiéndose frontalmente a la transferencia de la titularidad de la AP-9".

"El socialismo, con un doble discurso en Galicia y en Madrid, se niega a traspasar la titularidad de la autopista y pide que se mantenga en la Red de Carreteras del Estado", lamenta el PPdeG, quien también es crítico con las enmiendas de Sumar, al que afea usar la proposición de ley "para colar dos disposiciones que nada tienen que ver con esta importante cuestión".

Por último, los populares han lamentado que "se confirma que la influencia y el servilismo del BNG con el Gobierno de Sánchez una vez más no sirvió para nada".

"Sus acuerdos de investidura siguen siendo papel mojado y esta vez se ha visto como sus socios presentaron enmiendas desnaturalizando la transferencia. Desde el PPdeG continuaremos luchando por una AP-9 gallega y sin peajes", ha concluido Delgado.