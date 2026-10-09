PPdeG defiende el "derecho" de Feijóo "a hacer sus listas" y reivindica "muchísimas personas preparadas" en Galicia

Comité de campaña del PPdeG - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha afirmado que el presidente del partido y líder de la oposición en el ámbito estatal, Alberto Núñez Feijóo, "tiene derecho a hacer sus listas y a contar con quien quiere que le acompañe en este proceso electoral".

"Por supuesto que en Galicia tenemos muchísimas personas que están preparadas. Tanto las que están, como los que pudieran estar", ha reivindicado, a preguntas sobre si habrá continuidad en las candidaturas.

Así se ha pronunciado Prado antes de encabezar la primera reunión del comité de campaña de las elecciones generales del PPdeG, órgano en el que hay continuidad, con ella al frente. "Toca elegir entre delincuencia o decencia", ha resumido la secretaria xeral de los populares gallegos sobre la próxima cita con las urnas.

En cualquier caso, ha reivindicado el "magnífico trabajo" en esta legislatura de diputados y senadores del PP y ha considerado que fue esta labor la que "obligó" al adelanto electoral, al poner "sobre la mesa todas las deficiencias del Gobierno de España, que estaba más preocupado por resolver sus problemas internos, su corrupción, la del PSOE, de la familia del presidente, del Gobierno de España".

"Todo eso fue gracias al PP, al magnífico trabajo que se hizo en el Senado con comisiones de investigación que ayudaron muchísimo a investigaciones judiciales", ha sostenido.

También ha valorado "el trabajo del día a día de los diputados nacionales reivindicando para Galicia" sus necesidades. "Porque nosotros no podemos ser una comunidad de segunda. No queremos más que nadie pero tampoco queremos menos. Queremos lo que nos merecemos", ha advertido.

Así las cosas, ha indicado que "los que estuvieron, los que seguirán estando, los que repitan o no repitan seguirán trabajando para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España".

EL COMITÉ

El comité de campaña para las generales vuelve a estar liderado por Paula Prado y como número dos también repite el vicesecretario de organización, Pedro Rojo.

También participan en este órgano coordinadores provinciales y de ciudades, así como coordinadores de otras áreas, como el portavoz del grupo popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, y otros perfiles como el coordinador de medio rural, Avelino Souto, y el de empleo, Pablo Fernández.