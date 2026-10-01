El PPdeG defiende la gestión sanitaria de la Xunta y acusa al Gobierno de "no hacer nada" ante la falta de médicos

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha defendido la labor del Ejecutivo gallego en el ámbito sanitario, tras el negativo balance asistencial del primer semestre del año, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "no hacer nada" ante la falta de médicos ni tratar de solucionar la huelga del Estatuto Marco, que ahora podría hacerse indefinida.

"Esa huelga condiciona los datos de las listas de espera", ha incidido la dirigente popular, quien ha subrayado que, pese a la suspensión de miles de actos médicos a causa de los paros, el Ejecuti9vo autonómico "garantizó la adecuada respuesta a todas las necesidades de atención prioritarias y urgentes".

"Yo creo que el Gobierno gallego está haciendo todo lo que puede", ha esgrimido, y ha ejemplificado también con la dotación de todas las plazas MIR que puede.

A renglón seguido, ha admitido que "todo es mejorable", pero ha recalcado que "el problema más grave" que hay en la sanidad es la falta de médicos.

"Y el Gobierno de España no está haciendo nada para eso. Al contrario, no resuelve el problema de la huelga y nos lleva a una indefinida que lo único que va a hacer es empeorar la situación", ha apostillado.