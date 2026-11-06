El PPdeG lamenta que las enmiendas de la oposición a los presupuestos "repiten siempre lo mismo": "No son innovadores"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, en rueda de prensa. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha lamentado que las enmiendas a la totalidad de la oposición a los presupuestos de la Xunta para 2027 sean "exactamente lo mismo" que los años anteriores.

"Constantes son; pero innovadores, no", ha reprochado el portavoz popular, que ha insistido en que las enmiendas repiten "lo mismo que los últimos 15 años".

Frente a las críticas de PSdeG y BNG, Pazos Couñago ha reivindicado que "Galicia converge y cada vez está más cerca de alcanzar las medias nacionales", algo que, ha apuntado, "no ocurrió en toda la historia".

"Ocurre que Galicia lleva 15 años manteniendo niveles de pobreza por debajo de la media nacional; ocurre que Galicia es la Comunidad que mejor reparte su riqueza entre las clases bajas y medias. Todo esto no es casual, son logros que se alcanzan a través de una planificación rigurosa y no a base de ocurrencias", ha subrayado.

Además, el portavoz popular ha asegurado que tras echar un primer vistazo a las enmiendas, estas incluyen cuestiones "escalofriantes", con "recortes" que, según ha señalado, no se "atrevería a defender en público", entre ellas, ha mencionado que los grupos de la oposición "quieren recaudar 30 millones de euros penalizando el agua embalsada".

"¿Qué quieren, que los embalses vacíen aguas para no pagar impuestos?", ha remarcado antes tachar este tipo de iniciativas de "sorprendentes y preocupantes".

En todo caso, ha avanzado que en los próximos plenos contrastará modelos y centrará sus intervenciones en "evidenciar" las cuestiones que los grupos de la oposición "no cuentan" y que son "las que sostienen la demagogia".

"Siempre nos cuentan cuáles son las líneas nuevas que van a crear y siempre nos ocultan las que pretenden eliminar. Los gallegos tienen derecho a saber", ha aseverado.