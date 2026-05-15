El PPdeG pone en valor las Letras Galegas como "motor de cohesión y no de división"

La Comisión de Cultura del PPdeG celebra en el parque Begoña Caamaño de Santiago el Día das Letras Galegas - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha puesto en valor este viernes, en la semana en la que se celebra el Día das Letras Gelegas, la importancia de la lengua gallega como motor de "unión y cohesión" de la sociedad y no "motivo de tensión y división". Para los populares, el gallego "es patrimonio de todos" y así "debe seguir siendo".

La Comisión de Cultura del PPdeG se ha reunido este viernes para celebrar las Letras Galegas en dedicadas a la escritora y periodista Begoña Caamaño en el parque que lleva su nombre en el barrio de Fontiñas de Santiago de Compostela.

La coordinadora de Cultura del PPdeG, María Baleato, y el secretario de la Comisión de Cultura del partido, Valentín García, han puesto en valor el papal de Caamaño en el periodismo y en la lengua gallega, destacando que fue locutora de radio, redactora de noticias, opinadora, analista de información y novelista.

María Baleato ha reconocido que la autora fue una persona "comprometida con la época que le tocó vivir y con las luchas sociales", como el feminismo y la defensa de la propia lengua.

También en el acto, Valentón García ha hecho un recorrido por el periodismo y las novelas de la homenajeada y se ha referido a Caamaño como una autora que no se conformó con la ausencia de las mujeres en la literatura, sino que las situó en el centro del relato, recuperando también figuras mitológicas de los clásicos.