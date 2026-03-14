PPdeG pregunta al Gobierno central a que destinó los 20 millones que iban a ser para compensar los daños del lobo

Archivo - Un lobo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PPdeG en el Congreso han preguntado al Gobierno central a que programas presupuestarios destinó los 20 millones de euros que fueron dados de baja en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para compensar los daños causados por el lobo.

Tal y como ha recordado el Partido Popular en la pregunta enviada al Ejecutivo estatal, en julio de 2022 el Gobierno aprobó la Estrategia para la conservación y gestión del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural, en cuyo marco se contemplaban partidas presupuestarias para "facilitar dicha convivencia".

Concretamente, han indicado que se preveían créditos por importe de 9,5 millones de euros para compensar daños al ganado y de 10,5 millones para financiar medidas preventivas, dirigidos a las comunidades autónomas con presencia de dicha especie.

No obstante, el propio Gobierno reconocó en respuesta parlamentaria que en 2025 no se realizó el reparto de los fondos previstos y que las partidas presupuestarias fueron dadas de baja en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado mes de diciembre, por un importe total de 20 millones de euros.

En este contexto, el PPdeG ha enfatizado que esta circunstancia es "especialmente relevante" en Galicia, "a la que le adeudan 12 millones de euros correspondientes a los ejercicios presupuestarios 2022, 2023 y 2025".

Por todo ello, han preguntado al Gobierno central que recursos destinó en 2025 y 2026 a compensar los daños provocados por el lobo al ganado en Galicia y a qué programas presupuestarios concretos se han destinado los 20 millones de euros que fueron dados de baja en el presupuesto del Miteco.

Asimismo, han subrayado que "los ataques de lobo al ganado siguen generando un importante impacto" sobre las explotaciones ganaderas, por lo que le preguntan si tiene constancia de cuántos ataques de lobo al ganado se han registrado en las comunidades autónomas en cada uno de estos últimos cinco años.

Finalmente, se le cuestiona sobre si la supresión en 2025 y en ejercicios anteriores de las partidas presupuestarias destinadas a compensar daños y financiar medidas preventivas "resulta coherente" con la situación que afronta el sector.