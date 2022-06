El PPdeG ratifica que cerrará los candidatos urbanos pendientes en verano y augura una noche electoral "alegre" en 2023

Prado reivindica al PPdeG como el partido "que más se parece" a las urbes y proclama: "Como en balonmano, tendremos un siete inicial de lujo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha confirmado este miércoles que la formación cerrará los candidatos de las urbes --tiene pendientes los de A Coruña, Ferrol, Lugo y Ourense-- "pronto", en el entorno de este verano, y, "sin dar ningún partido por perdido", ha augurado que la noche electoral del 28 de mayo de 2023, jornada en la que se celebrarán los comicios locales, será "alegre" para la formación.

En la línea de su jefe de filas, Alfonso Rueda, quien afirmó el fin de semana que los candidatos pendientes estarán antes de agosto, Prado, quien ha reivindicado el PPdeG como "el partido de las ciudades" y ha destacado que la formación contará "con los siete mejores" aspirantes urbanos, Prado ha ratificado las fechas.

Antes del arranque del comité de las ciudades, un órgano que encabeza el líder local de Ferrol, José Manuel Rey Varela, Prado ha comparecido ante los medios, a los que ha trasladado su convicción de que los siete actuales regidores en las ciudades --el PPdeG no gobierna en ninguna-- "tienen fecha de caducidad", en relación a la cita con las municipales.

"Salimos a ganar", ha dicho la dirigente popular, quien ha destacado que el PPdeG es "el partido que más se parece a las ciudades", antes de incidir, a preguntas de los periodistas sobre la fecha para cerrar los candidatos pendientes, en que "lo que más importa" a la formación es "trabajar en un proyecto común y formar equipos".

"MUCHA CANTERA"

"Sin equipos no hay nada. Por mucho candidato que haya, si no hay equipo y proyecto común, difícilmente nos podemos enfrentar con éxito a estas elecciones", ha alegado, después de señalar que, en cualquier caso, "como en el balonmano", los populares tendrán "un siete inicial de lujo".

Prado ha comparecido con los actuales representantes locales a la espera para arrancar la reunión del comité urbano, en el que los populares iban a analizar medidas para el entorno y los intereses "de un millón de gallegos" que viven en estas áreas, y ha sido preguntado por si, en las urbes en las que todavía no hay presidente ratificado, se optará por dar una oportunidad a quiénes ya tienen experiencia.

La dirigente popular ha evitado nombres y ha esgrimido que "la suerte" del PP gallego es que tiene "mucha cantera y mucho equipo". "En algunos sitios resulta difícil designar candidato, cuando podemos tener varios", ha dicho.

"NO NOS LLEGA CON GANAR"

Acerca de por qué, si es el partido "que más se parece a las ciudades", no toca poder en este ámbito, Prado ha replicado que a los populares no les basta con "ganar" y necesita "tener la mayoría absoluta" para que las fuerzas de izquierda "no se junten" si les "falta un concejal". Como ejemplo, ha aludido a Ferrol.

En una intervención en la que ha señalado a los 313 municipios como los "313 objetivos" con los que los populares trabajan, preguntada por unos retos más concretos, a nivel de número de gobiernos y diputaciones que considera que serían un buen resultado, se ha reafirmado: "No damos ningún partido por perdido".

Y preguntada acerca de qué se juega el líder del PP, Alfonso Rueda, en esta cita, ha respondido que "todos" los populares tienen mucho en juego, toda vez que constituyen un equipo en el que se trabaja para obtener "los mejores resultados". Considera Prado que la del 28 de mayo será "una gran noche" para el PPdeG.

"Ahí estamos, trabajamos para que sea la noche electoral más alegre de las municipales de los últimos tiempos", ha sentenciado Prado, quien ha remarcado que el PPdeG es "un partido de ciudad".

"El PPdeG es un partido de ciudad, de veracidad para todas sus acciones, de felicidad para todos sus vecinos, de estar al lado de la juventud, de velocidad a la hora de solucionar los problemas y de capacidad a la hora de gestionar un gran equipo", ha proclamado.

PROYECTO E INVERSIÓN PARA TODAS LAS URBES

La número dos del PPdeG ha defendido que, aunque no sea desde la Alcaldía, el PPdeG "está haciendo mejores" las ciudades y es "la que más invierte" en proyectos en las mismas.

Así, ha aludido a Vigo, donde, "frente al victimismo constante de Abel Caballero", su partido ofrece --ha dicho-- "proyectos reales". "La sanidad pública y el Hospital Álvaro Cunqueiro son una referencia a nivel mundial, acaba de finalizar la Ciudad de la Justicia y la Xunta sigue impulsando la vivienda pública", ha apostillado.

En lo que respecta a A Coruña, ha recordado que el Gobierno autonómico invierte más de 400 millones de euros en mejoras del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), al tiempo que ha "impulsado la intermodal", entre otras acciones.

Sobre Lugo, Prado ha lamentado que "el bipartito que gobierna el Ayuntamiento no tenga reparos en dar a conocer sus discrepancias mientras la ciudad languidece, contraponiendo esta actitud con la de los populares, que siguen adelante con el nuevo Barrio de la Residencia y con la nueva residencia de mayores".

En el caso de Ourense, ha defendido que formar parte del gobierno municipal capacita a su formación para "decidir lo que cree que es mejor para la urbe, batiendo también allí récords en inversiones, principalmente en el campo sanitario".

APUESTA POR EL XACOBEO

Pola su parte, ha enfatizado que "Santiago no sería Santiago" sin el apoyo de la Xunta al Xacobeo y a todo el sector turístico, pero a la vez al Clínico o a una movilidad sostenible. "Nosotros tomamos la iniciativa frente el cansancio que acarrean el alcalde y su equipo".

Finalmente, ha concluido que su partido también es "la mejor alternativa" en Pontevedra y Ferrol, dos ayuntamientos en los que, ha manifestado, que "los proyectos no funcionan si no llevan la marca PP".