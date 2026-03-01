El PPdeG reclama en Bruselas la protección del silicio metálico y cálcico, que considera "estratégicos" para Galicia

Archivo - El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez. - ÍÑIGO ROLÁN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez reclama la protección del silicio metálico y el silicio cálcico, que considera "materiales estratégicos" para las industrias siderúrgicas gallegas y europeas. Esto lo contrapone al crecimiento de las importaciones de otros países --especialmente China--, que, a su juicio, están causando "graves perjuicios" al sector en los países de la Unión Europea.

Según recoge un comunicado, Vázquez ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo sobre la posibilidad de incluir estos dos compuestos en las medidas de salvaguarda sobre ferroaleaciones, que la Comisión Europea ha aprobado recientemente con el objetivo de proteger la industria siderúrgica de la UE frente al aumento de las importaciones.

En la línea de la defensa de la protección a la industria gallega, Vázquez subraya que ambos materiales son "estratégicos" para muchos sectores en Galicia y demanda su inclusión en estas medidas de protección. El PPdeG remarca que estos son materiales implicados en la fabricación de acero y cruciales en industrias como la construcción, la automotriz, la aeroespacial o la militar.

"El silicio metálico y el cálcico han quedado fuera del ámbito de las medidas, a pesar de su relevancia para sectores industriales estratégicos y para determinados por los productivos de la UE, incluidos algunos en regiones como Galicia", insiste el eurodiputado.

En este contexto, pregunta a la Comisión Europea por la posibilidad jurídica y económica de ampliar el ámbito de las medidas de salvaguarda y, así, incluirlos. También consulta las condiciones de mercado necesarias para revisar el alcance de las medidas de salvaguarda que están actualmente en vigor, antes su expiración en 2028.

"A la luz de la fuerte presión de las importaciones --en particular procedentes de China-- y de la significativa caída de precios observada en el comprado de la UE, queremos saber si la Comisión ha previsto realizar un seguimiento específico de la evolución de las importaciones y del posible perjuicio para los productores de la Unión en relación con estos productos", añade.