El PPdeG remarca que el liderazgo de Manuel Fernández en Baños de Molgas (Ourense) demuestra su apuesta por la juventud

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha remarcado que la elección de Manuel Ángel Fernández como presidente de los populares de Baños de Molgas (Ourense) demuestra "con hechos" la apuesta del partido por la juventud.

Así lo han señalado este sábado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial del PP, Luis Menor, que clausuraron el congreso celebrado por la agrupación local.

En este sentido, han remarcado que el liderazgo de Manuel Fernández, a sus 32 años, demuestra que el PPdeG apuesta por la juventud "con hechos y no solo con slogan". Todo ello, frente a un PSOE que "compra a los jóvenes" con promesas pero "no les ofrece nada" y frente a un BNG que "no puede ofrecerles más futuro que una utopía".

De esta forma, Paula Prado ha subrayado el hecho de que Fernández sea el alcalde del PPdeG más joven de la provincia de Ourense y el tercero en Galicia.

"El PP tiene un equipo que no solo es pasado y presente, sino que también es futuro. Manuel Fernández, al igual que el resto de las Novas Xeracións, demuestra que la juventud también es sinónimo de estabilidad, de solvencia y de experiencia", ha remarcado.

Por su parte, Luis Menor ha felicitado al nuevo presidente de la agrupación local, que en las pasadas municipales "arrebató la alcaldía al BNG" en su primera cita electoral como cabeza de lista.

"No fue casualidad, sino que supiste escuchar a tus vecinos y canalizar su descontento", ha esgrimido Luis Menor.

Finalmente, Manuel Fernández ha expresado su agradecimiento a la militancia de Baños de Molgas por el apoyo recibido y a los simpatizantes del partido por compartir el inicio de una nueva etapa en el PP.

"El compromiso que asumí como alcalde quiero trasladarlo ahora al partido, para conseguir un PP fuerte y unido, abierto a toda persona que quiera trabajar para mejorar nuestro municipio", ha zanjado Fernández.