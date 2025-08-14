El PPdeG reprocha que Pontón aparezca tras las vacaciones "única exclusivamente" para "criticar sin argumentos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha criticado la postura del BNG y del PSdeG ante la oleada de incendios que asola Galicia, especialmente en la provincia de Ourense, y ha asegurado que el Gobierno central "no está ni se le espera".

"Una vez más vemos lo de siempre, al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, es un fiel servidor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que no interrumpió sus vacaciones y aparece hoy, única exclusivamente para criticar sin argumentos", afirmó la número dos del PP gallego.

A renglón seguido, Prado ha afirmado que la oposición "no está a la altura" de lo que Galicia y los ciudadanos "merecen" y frente a ello ha ensalzado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está "al lado" del dispositivo de extinción de incendios y de los vecinos afectados.

Paula Prado también ha asegurado que el Gobierno de España "ni está ni se le espera" y ha sostenido que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "sigue en su residencia vacacional de La Mareta.

"Con el no van los problemas de los españoles. España está ardiendo de norte a sur y el ni se inmuta. Únicamente pidieron ayuda a la Unión Europea después de que lo hiciera el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde Galicia", ha esgrimido.

Asimismo, Prado ha criticado que los diferentes ministros del Gobierno "tampoco aportan soluciones" y "se rien sin ofrecer ningún tipo de solución". En este sentido, ha puesto como ejemplo la situación ferroviaria con cortes en las líneas.