El PPdeG ve "papel mojado" el pacto PSOE-BNG e insta al Gobierno a abordar la deuda gallega directamente con la Xunta

Prado cree que Pontón "será una vez más engañada" por los socialistas, tras el acuerdo de 2020, y acusa a Besteiro de "vender Galicia a precio de saldo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha calificado de "papel mojado" el preacuerdo alcanzado esta semana entre el PSOE y el BNG para la investidura de Pedro Sánchez y ha sugerido que, si el Gobierno central quiere condonar la deuda de Galicia con el Estado, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lo aborde directamente con la Xunta.

"Cuando veamos que eso es así, nos creeremos ese pacto del Partido Socialista y del BNG. Mientras tanto, papel mojado", ha aseverado la 'número dos' de los populares gallegos, al ser preguntada al respecto por los medios de comunicación este sábado en Santiago.

Paula Prado ha recordado que en los últimos años el Bloque "no fue capaz de arrancar ningún compromiso" del anterior acuerdo de investidura firmado a comienzos de 2020. En este sentido, cree que el de este año es "un copia-pega" y un "déjà vu" de aquel de hace casi cuatro años que contemplaba, entre otros asuntos, una transferencia de la AP-9 que aún no se ha materializado.

En la misma línea de la declaración institucional que el viernes leía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la secretaria general del PPdeG ha censurado el acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Sánchez, que incluye una condonación de 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat catalana con el Estado, incluyendo 1.300 millones de intereses. "Asciende al total del presupuesto de la Xunta de la Galicia para el año 2024", ha lamentado Prado.

Así, preguntada sobre el preacuerdo con el BNG, que contempla también una condonación análoga de parte de la deuda gallega, la 'dos' del PPdeG ha puesto en duda que esto vaya a ocurrir porque Sánchez "no cumplió con Galicia nunca".

"Pero insisto, si eso es verdad, pues oiga, la semana que viene la señora Montero puede venir a Galicia, reunirse con el Gobierno gallego y firmar ese documento igual que ha hecho con los independentistas catalanes", ha agregado.

Prado considera que los acuerdos conocidos esta semana son "una novela de terror democrático" que comenzó el pasado domingo, cuando la ministra de Hacienda, en una entrevista en la Cadena Ser, acusó al presidente de la Xunta de "inventar" la condonación de deuda a Cataluña. "Especulan y dicen 'no vamos a tolerar...' Oiga, eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido no se puede hablar de tolerar", reprochaba Montero, hace casi una semana.

ACUSA A LA MINISTRA DE "INSULTAR" A LA XUNTA

La secretaria general del PPdeG ha lamentado que la ministra acudiese a Galicia a "mentir" e "insultar una vez más al Gobierno gallego y a los gallegos", días antes de pactar esa condonación a la Generalitat que va a costar "400 euros a cada uno de los gallegos y gallegas".

Con esos 15.000 millones de euros, ha afirmado Prado, se podría financiar el Servizo Galego de Saúde (Sergas) "durante tres años", se podrían administrar vacunas y hacer cribados a todos los gallegos "durante tres siglos" y construir "más de 345.000 viviendas de protección pública". También se podría, con ese dinero, pagar el transporte escolar "a 10 millones de estudiantes", que es la cifra aproximada de alumnos matriculados este curso en toda España.

Por tanto, la 'dos' de Rueda en el PPdeG considera que esta condonación es solo "el comienzo de los 450.000 millones de euros" que reclamaba Junts, como supuesta deuda del Estado con Cataluña, además de la ley de amnistía, el referéndum y el traspaso de Rodalies --las Cercanías catalanas--.

"Todo esto para, simplemente, poner al presidente Sánchez al frente de La Moncloa. Única y exclusivamente para eso, sin percibir absolutamente nada a cambio. Un precio que los gallegos y las gallegas no estamos dispuestos a pagar, porque la dignidad de Galicia no está en venta y el Partido Popular de Galicia no lo va a consentir", ha remachado.

CRÍTICAS A PONTÓN Y BESTEIRO

Ante este contexto político, Paula Prado ha aprovechado para acusar al BNG y a su líder, Ana Pontón, de "poner a Galicia en venta", porque "será una vez más engañada" por el PSOE, tras aquel pacto del 2020.

También ha dirigido sus críticas al candidato socialista a la Xunta y diputado por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, por formar parte de la comisión negociadora del PSOE para la investidura. "Besteiro y los negociadores están vendiendo Galicia a precio de saldo, aprobando sin protestar que esa deuda de Cataluña la paguen los gallegos a 400 euros cada uno", ha agregado.

"La señora Pontón y el señor Besteiro ya se dejaron comprar por el independentismo catalán, era algo que ya sabíamos de BNG, no nos sorprende, pero ahora vemos también cómo el Partido Socialista está poniendo una alfombra roja a Puigdemont y compañía", ha lamentado Prado.