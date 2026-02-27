Prado insta a Sánchez a retirar los recursos contra las normas eólica y de dependencia: "Deje tranquilos a los gallegos"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, visita el Monte da Muralla, en el entorno del parque eólico del Monte Treito, acompañada por el alcalde de Lousame, Esteban Ares - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha instado al Gobierno de Sánchez a retirar los dos recursos interpuestos contra las leyes autonómicas del sector eólico y de la dependencia y "dejar tranquilos a los gallegos y gallegas". Además, ha exigido a PSOE y a BNG a que "abandonen ya el no a todo" y se sumen a la "Galicia del sí".

Así lo ha manifestado durante una visita al mirador del Monte da Muralla, en el entorno del parque eólico del Monte Treito, acompañada por el alcalde de Lousame, Esteban Ares, así como por concejales de este municipio y de Rianxo.

En el acto, tal y como ha informado el PPdeG en un comunicado, la número dos de los populares gallegos ha puesto en valor la "buena noticia para Galicia" que supone la supresión provisional del Tribunal Constitucional al recurso impulsado por el Gobierno de Sánchez que, según ha asegurado, pretende paralizar el modelo eólico del Gobierno de Rueda.

Paula Prado ha sostenido que el plan gallego busca reducir el impacto de los aerogeneradores en los montes hasta en un 80% e incrementar, además, la generación de energía eléctrica de origen renovable en la Comunidad, ya que en los nuevos son más eficientes que los antiguos.

Al respecto, ha puesto de ejemplo el citado parque del Monte Treito, donde, según ha dicho, ya están pasando voluntariamente de 44 a 7 aerogeneradores, que además serán más modernos, en la línea de lo que ocurre en el resto de Galicia, donde están en marcha un total de 16 proyectos que supondrán la retirada de más de 500 molinos.

"Queremos reivindicar que la Xunta trabaja con rigor y abogando por el cumplimiento de la ley, mientras que el Gobierno central está instalado en el boicot al buen hacer de Galicia", ha criticado, y ha calificado de "chapuza y caos" el modelo de Sánchez y sus socios independentistas, en BNG, a quien pide que dejen de boicotear a la Comunidad y a su avance.

Del mismo modo, ha señalado que esta suspensión provisional del Tribunal Constitucional permite continuar con el modelo del Gobierno gallego, centrado en atraer más industria y disponer de energía barata. "Apostamos por la energía verde, por el rigor y el sentidiño, frente al continuo 'no' a Galicia del PSOE y BNG".

Prado se ha referido al "varapalo" de Constitucional a Sánchez con la suspensión provisional también de su recurso a la ley autonómica de dependencia, que en Galicia, conforme ha señalado, ya permitió reducir en dos meses los tiempos de espera y resolver favorablemente más de 86.000 expedientes, beneficiando a 12.600 gallegos que percibieron la homologación automática de su discapacidad.

"Una vez más, el Tribunal Constitucional dejó en ridículo a Sánchez", ha manifestado la secretaria xeral del PPdeG.

"ES DE JUSTICIA APOYAR NUESTRAS LEYES"

Por otra parte, el regidor de Lousame ha agradecido la presencia de la secretaria xeral de populares gallegos en la comarca y ha compartido la "buen noticia" que significa esta suspensión provisional del Tribunal Constitucional.

"Es una muestra más de que el Gobierno central intenta bloquear nuestro gobierno autonómico y bloquear Galicia. Tenemos que pelear y que la justicia nos de la razón y apoye nuestras leyes", ha señalado para poner en valor las políticas populares y el trabajo del Gobierno de Rueda con el impulso al modelo eólico.

Prado ha reivindicado el papal del PPdeG en la comarca de O Barbanza, donde la mitad de los ayuntamientos están gobernados por el PP, como Lousame, y ha esperado que en las próximas municipales Rianxo también tenga una alcaldía popular.

"PEDIMOS AL BNG QUE NO POLITICE A LA EDUCACÍN"

Por último, Paula Prado se ha referido a la manifestación convocada este sábado en Santiago por el sector educativo al exigir al BNG que "deje de politizar la educación gallega y a los chicos y chicas".

"No lo vamos a consentir", ha dicho señalando que el PPdeG respeta las movilizaciones pero que "esto es el teatro del independentismo, no la voz de la ciudadanía".

"Esta manifestación no es espontánea, está absolutamente politizada, convocada, organizada y financiada por el BNG y su sindicato afín, la CIG", ha sostenido.

Por último, ha asegurado que la red de autobuses facilitados para trasladarse a Santiago, así como el "manual de instrucciones" que recibieron los padres directamente desde el BNG con la organización de la protesta "son más propios de un sistema comunista".