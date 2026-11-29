Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha celebrado el alza de participación en la cita con las urnas de este domingo, que ha interpretado como "un síntoma de las ganas que tienen los gallegos y gallegas de un cambio de rumbo a nivel nacional".

Desde la sede autonómica del PP gallego, donde seguirá también el escrutinio el líder del partido, Alfonso Rueda, su número dos ha comparecido para dar las gracias a los 9.111 interventores y apoderados de la formación que estuvieron trabajando durante toda la jornada popular evidenciando "la grandeza y seriedad" del PPdeG.

A renglón seguido, ha manifestado la satisfacción del PPdeG por lo que se anticipa como "una participación histórica". En el caso de Galicia, ha enfatizado que el tiempo "acompañó a lo largo del día después de una campaña pasada por agua".

Más allá de incidencias puntuales en alguna mesa, ha destacado el transcurso con normalidad de la jornada, y ha afirmado que los populares han podido percibir "una gran ilusión".

De hecho, con los colegios ya cerrados, dado que compareció sobre las 20,45 horas, ha asegurado que en su paso por los colegios electorales ha percibido "unas muy buenas sensaciones".

"ORGULLO" DE FEIJÓO

"Las calles de Santiago estaban llenas de gente y lo que nos trasladaba mucha era un sentimiento de votar al PP, una sensación que esparamos que se produzca en numerosos apoyos una vez que se finalice el recuento", ha sentenciado, antes de proclamar el orgullo que el PPdeG siente por sus candidatos y por su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

"Se dejó la piel y trabajó sin descanso", ha reivindicado, para añadir que ha protagonizado "una magnífica campaña electoral en positivo y cargada de propuestas". Un último tramo de carrera hacia las urnas en las que tuvo un gran acto en Galicia, donde pudo "coger fuerzas y sentir el cariño de su gente".

"Aquí lo conocemos bien y espero que eso también se traduzca en el resultado electoral", ha proclamado, para añadir que, tras una intensa campaña, los populares llegan al día de hoy "con grandes esperanzas de que las urnas digan cambio".

Pase lo que pase, ha reivindicado al PP como "el partido que más piensa en el futuro de la comunidad", y concluido agradeciendo su labor a los periodistas, a los integrantes de las mesas electorales, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.