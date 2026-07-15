Los precios suben un 3,3% en junio en Galicia, una décima más que la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,3% en junio en Galicia, tras incrementarse en un 0,5% en relación a mayo, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra supone una décima más que la media nacional, ya que en el total de España los precios subieron un 3,2% en el sexto mes del año, manteniendo su tasa interanual.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas vieron crecer su coste en junio en Galicia un 3,1%, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron un 2,9%.

Fueron la vivienda (+6,2%) y el transporte (+5,1%) los productos básicos que más incrementaron su coste, mientras que los muebles crecieron un 1,3% y la sanidad, un 2,3%.

Las actividades recreativas, deporte y cultura (+2,5%); la educación (+2,7%); los restaurantes y alojamientos (+3,4%); los seguros y servicios financieros (+3,5%), y el cuidado personal (+2,6%) también registraron incrementos.

Las dos únicas partidas que disminuyeron sus precios fueron el vestido y el calzado (-0,5%) y la información y comunicaciones, que bajaron un 0,1% en junio.

En general, en lo que va de año, los precios subieron en Galicia desde enero un 2,5%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, siempre según los datos definitivos del ine, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con el dato de junio, la inflación encadena cuatro meses consecutivos por encima del 3%, los tres últimos anclada en el 3,2%.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En concreto, en lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña.

Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles.

El INE ha moderado la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) hasta el 2,9%, tal y como avanzó el mes pasado y una décima por debajo de la tasa registrada en mayo.

En términos mensuales (junio sobre mayo), el IPC subió un 0,6%, cinco décimas más que en mayo. Con el incremento de junio, la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,6%, con una variación mensual del 0,6%.