Los Premios Zendal reconocen dos proyectos para combatir enfermedades priónicas y reducir antibióticos en porcino

VII edición de los Premios Internacionales Zendal - @LALORVILLAR_PHOTOWORKS

VIGO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La VII edición de los Premios Internacionales Zendal ha reconocido dos proyectos de investigación que abren nuevas vías en salud humana y animal: una terapia génica experimental para abordar las enfermedades priónicas, actualmente incurables, y un sistema de diagnóstico no invasivo de infecciones en ganado porcino que busca mejorar el uso de antibióticos.

En la categoría de Salud Humana, el galardón ha recaído en el proyecto 'Terapia génica con proteínas priónicas dominante-negativas humanizadas: transformando enfermedades priónicas fatales en enfermedades tratables', liderado por el doctor Joaquín Castilla y su equipo del Prion Research Laboratory del CIC bioGUNE, en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.

La investigación desarrolla proteínas capaces de resistir el malplegamiento espontáneo y bloquear su propagación, evitando que las proteínas alteradas transmitan su estructura anómala a otras sanas del cerebro. Esta estrategia busca avanzar hacia una alternativa terapéutica frente a las enfermedades priónicas, patologías neurodegenerativas poco frecuentes y actualmente sin tratamiento curativo.

El jurado ha destacado la "excelencia científica" del proyecto y su potencial para contribuir también al conocimiento de otras enfermedades relacionadas con la acumulación de proteínas anómalas, como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Castilla ha valorado el reconocimiento como "un impulso para un campo que casi nunca está en el foco" y ha recordado que, aunque las enfermedades priónicas tienen una incidencia muy baja, su estudio puede abrir nuevas líneas de investigación aplicables a otras patologías neurodegenerativas más frecuentes.

Asimismo, ha agradecido el apoyo de Zendal y de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas y ha expresado su deseo de que los avances permitan pasar pronto del "no hay nada que hacer al hay un ensayo clínico cerca".

DIAGNÓSTICO NO INVASIVO EN GANADO PORCINO

Por su parte, el Premio Zendal de Salud Animal ha distinguido el proyecto encabezado por el doctor José Joaquín Cerón y el grupo Interlab-UMU de la Universidad de Murcia, que ha desarrollado un sistema para detectar infecciones bacterianas y víricas en ganado porcino mediante muestras de saliva.

El dispositivo utiliza dos nuevos biomarcadores para determinar si el origen de una infección es bacteriano, vírico o responde a otras causas. Esta herramienta permite agilizar el diagnóstico y mejorar la toma de decisiones sanitarias en las explotaciones, además de reducir el estrés de los animales al evitar procedimientos de muestreo más invasivos.

Uno de sus principales objetivos es administrar antibióticos únicamente cuando sean necesarios, contribuyendo así a frenar el desarrollo de resistencias antimicrobianas, uno de los principales retos de salud pública a escala mundial.

Cerón ha destacado que el reconocimiento supone un "impulso" al trabajo desarrollado durante años para mejorar el diagnóstico de enfermedades en porcino mediante el análisis de saliva. Su objetivo, ha señalado, es disponer de herramientas que permitan diferenciar las infecciones bacterianas de las víricas de forma "más sencilla, eficiente y menos invasiva", mejorando la salud y el bienestar animal y optimizando el uso de antibióticos.

HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DE EVA NOGALES

La gala ha reconocido también la trayectoria científica de Eva Nogales, una de las figuras destacadas de la biología estructural contemporánea y pionera en el desarrollo y aplicación de la microscopía crioelectrónica.

Sus investigaciones han contribuido a profundizar en el conocimiento de procesos fundamentales como la división celular y los mecanismos que regulan la expresión genética. Actualmente es catedrática distinguida de la Universidad de California en Berkeley, investigadora del Howard Hughes Medical Institute y científica del Lawrence Berkeley National Laboratory.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Shaw de Ciencias de la Vida y Medicina, que obtuvo en 2023 junto a Patrick Cramer, su pertenencia a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y su incorporación en 2025 como miembro extranjero de la Royal Society británica.

LOS RETOS DE LA SALUD GLOBAL

La ceremonia ha contado además con la conferencia 'Estado actual y retos futuros de la Salud Pública global', impartida por el epidemiólogo Pedro Arcos, asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e investigador del Oxford Public Health Research Group.

Durante su intervención, ha advertido de que los avances sanitarios mundiales se han ralentizado desde 2010 y ha señalado que el mundo continúa fuera de la trayectoria necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de salud en 2030.

Arcos ha incidido en la necesidad de analizar las desigualdades sanitarias más allá de las medias globales y ha alertado de que el lugar de nacimiento sigue condicionando riesgos como la mortalidad materna. También ha reclamado mejorar los sistemas internacionales de información sanitaria, al recordar que solo el 18% de los países comunica a la OMS sus datos de mortalidad en el plazo de un año.

La gala ha incluido asimismo intervenciones sobre la historia de la vacunación y la relación entre salud humana, animal y ambiental. La historiadora María Lara Martínez ha repasado la figura de Isabel Zendal y su participación en la expedición internacional de vacunación contra la viruela, mientras que la catedrática de Microbiología de la Universidade de Santiago de Compostela y presidenta del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Azucena Mora, ha abordado la importancia de la colaboración científica desde el enfoque 'One Health'.

La séptima edición de los premios ha reunido más de 190 candidaturas procedentes de 14 países, con proyectos centrados en ámbitos como la oncología, las vacunas de nueva generación, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, las enfermedades neurodegenerativas y la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y zoonóticas.