La presidenta de Adif asegura que "no se puede cuestionar" la llegada del AVE a Galicia en 2019

Publicado 29/11/2018 16:57:40 CET

Avanza que Ourense y Madrid estarán conectadas en dos horas y 15 minutos

OURENSE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado este jueves en Ourense que la llegada de la línea de alta velocidad a Galicia "no se puede cuestionar", ya que es un proyecto "viable" en cuanto a "recursos económicos" y "disponibilidad de medios", por lo que no hay motivos para que el proceso se paralice y no cumplir el plazo de 2019.

Así lo ha anunciado durante su intervención en el Foro La Región sobre el desarrollo de la obra del AVE y su impacto socioeconómico, cuya presentación ha sido realizada por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, quien ha destacado que Pardo de Vera es una "eficiente ingeniera".

"Tiene una solución para cada problema y ha sido clave para desbloquear 17 tramos del AVE en Galicia y para tener un cronograma viable para que los trenes en prueba estén circulando en Galicia en 2019. El Gobierno gallego está tranquilo de que Adif esté es sus manos y se cumplan esos plazos. De ella es gran parte del mérito de la llegada del AVE a Galicia", ha destacado la conselleira.

Así las cosas, Pardo de Vera ha puesto en valor el "enorme esfuerzo hecho y por hacer" por parte de la entidad pública que preside para conseguir la llegada de la alta velocidad a la Comunidad gallega, materia en la que se han invertido "más de 3.841 millones de euros" --se espera que la cifra alcance los 4.300 millones de euros-- , y cuya única limitación actual es la "complejidad de las obras".

Asimismo, la responsable de Adif ha concretado que los plazos de finalización de las obras "se mantienen", por lo que se espera concluir el tramo Zamora-Pedralba a finales de 2018 y en 2019 el de Pedralba-Taboadela-Ourense.

"Nos encontramos en un periodo de intensa actividad productiva. En el corredor noroeste, se actúa en 227 kilómetros entre Ourense y Zamora para completar las obras de la línea en 2019", ha destacado Isabel Pardo de Vera.

DINAMIZACIÓN DE LA REGIÓN

La presidenta de Adif ha avanzado que la llegada de la alta velocidad a Galicia "dinamizará la región" y "generará oportunidad de desarrollo social y económico sin precedentes para Galicia", además de "favorecer la cohesión territorial" del conjunto del país, a través de un medio de transporte que será "eficiente", "sostenible" en el apartado medioambiental y "con altos estándares de calidad, velocidad y confort".

Además, Isabel Pardo de Vera ha destacado la "complicadísima orografía" de la zona de ejecución de las obras del AVE, cuya línea "destaca por el elevado número de túneles, viaductos y grandes estructuras".

"Debemos sentirnos muy orgullosos de la excelente capacidad técnica de Adif, de las empresas de ingeniería y de los colectivos profesionales; será una línea puntera a la vanguardia del sector ferroviario", ha añadido.

DE MADRID A GALICIA EN DOS HORAS Y CUARTO

La presidenta de Adif ha anunciado que, con la entrada en servicio del tramo Zamora-Pedralba, Madrid estará a tres horas y media de Ourense, a cuatro horas y 14 minutos de Santiago, a cuatro horas y 50 minutos de A Coruña, a cinco horas y seis minutos de Vigo y a cuatro horas y 50 minutos de Pontevedra.

Con todo, ha avanzado que, con la puesta en servicio íntegra de la línea y "considerando que se incorporan los trenes de rodadura desplazable", los cuales "están en fabricación", las distancias se reducirán hasta conseguir que Ourense y Madrid estén conectadas en dos horas y 15 minutos.

Así, ha concretado que la capital nacional estará a dos horas y cincuenta minutos de Santiago, a tres horas y 25 minutos de A Coruña, a tres horas y 20 minutos de Vigo y a tres horas y 10 minutos de Pontevedra.