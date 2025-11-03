El presupuesto de la Diputación de Ourense aumentará un 5% en 2026, hasta superar los 110 millones, avanza Luis Menor

OURENSE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha avanzado que la institución provincial contará para el próximo ejercicio con un presupuesto de 110.475.000 euros, lo que supone "un aumento del 5,11%", y ha subrayado que el "municipalismo y la cooperación con ayuntamientos" serán su "columna vertebral".

"Presentamos unos presupuestos buenos para la provincia, en tiempo y forma", así lo ha trasladado este lunes en la Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos en el Parlamento de Galicia, en la que ha señalado que los presupuestos se presentarán "a la comisión que corresponda" el próximo 28 de noviembre.

Entre las principales inversiones, Menor ha recalcado que el "municipalismo" es la "columna vertebral" de los presupuestos para 2026, y ha destacado el Plan CooperOU, con un total de 19 millones de euros, "un millón más que en 2025", para garantizar la "estabilidad financiera y seguridad" de los ayuntamientos de la provincia.

En esta línea, ha mencionado la colaboración con asociaciones vecinales, clubes deportivos, asociaciones de padres y madres o proyectos rurales, y ha destacado iniciativas como el Plan de Vivienda de 500.000 euros aprobado el pasado lunes o el programa EmprendOU para "fomentar el emprendimiento".

Asimismo, se ha referido a los ya 60 ayuntamientos que "delegan en la Diputación" la competencia de la gestión de basuras, lo que supone "dos tercios de los municipios de la provincia", y ha anunciado un total de 4,5 millones de euros que se destinarán a la red de carreteras de la provincia, a los que se sumarán otros 5 millones de euros vía modificativo de crédito a mediados de abril, para alcanzar una "cifra histórica de 25 millones de euros".

REGLAS FISCALES Y MARCO DE FINANCIACIÓN

En esta línea, Menor ha aprovechado para reclamar de nuevo la "eliminación o, si no, la flexibilización" de las reglas fiscales que "están matando a las entidades locales" y ha lamentado que estas reglas "impidieron" a la administración local "destinar más dinero" a municipios afectados por la ola de incendios a través del modificativo de crédito de 6,2 millones de euros aprobado el pasado viernes en pleno.

A renglón seguido, el presidente provincial ha insistido en la necesidad de "reclamar un nuevo marco de financiación" para entidades locales, que "cada día tienen más competencias" pero "carecen de recursos suficientes", así como incluir en esta criterios como la "despoblación, el envejecimiento o la dispersión".

"Los ayuntamientos estamos agotados con esta financiación obsoleta y nuevas normas que nos están lastrando de manera importante, y reclamamos que no se nos den más competencias sin financiación", ha añadido.

Asimismo, el líder popular en Ourense ha reclamado un modelo de financiación europeo "más ágil y flexible" y que "contribuya a eliminar diferencias entre regiones, provincias y pueblos", y ha reiterado su rechazo a que este modelo se centralice.

Menor ha exigido, además, "reivindicar que no supriman paradas que dan puerta de entrada a Galicia", en este caso en el municipio ourensano de A Gudiña, y ha solicitado de nuevo regresar a la situación previa a junio "sin pedir nada nuevo", para solventar un "recorte injustificado" que "está lastrando gravemente el desarrollo de comarcas que empezaban a ver la luz".

OTRAS INVERSIONES

Asimismo, ha celebrado avances en el Proyecto de la Estación de Mercancías en el Polígono de San Cibrao, "el más extenso de Galicia", que contará con el apoyo de la Xunta en 36.000 euros, y ha destacado la colaboración entre la administración local y el gobierno gallego en ámbitos como infraestructuras, sanidad o medio ambiente.

Menor ha recalcado, además, que la Diputación de Ourense seguirá manteniendo la colaboración con la Universidade de Vigo, con los intereses y proyectos de empresas de la provincia, convenios culturales, con el termalismo, a través de iniciativas como 'TERnadal', y la captación de fondos europeos, y ha avanzado el remate del Parque Acuático de Monterrei, cuya inauguración está prevista para junio de 2026.

UNA INVERSIÓN "INSUFICIENTE"

Por su parte, la oposición ha apuntado como principal crítica una inversión "insuficiente" para paliar las consecuencias de los incendios que asolaron la provincia durante el verano y ha apuntado al gobierno provincial por generar "propaganda que sustituye a políticas reales".

"Esta diputación se caracteriza por su capacidad de generar titulares", ha sido una de las cuestiones que ha afeado la diputada socialista en el Parlamento de Galicia Carmen Dacosta en su intervención, que ha insistido en que "si hay un asunto que debería ocupar el centro" de los presupuestos es "la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios" y en la "prevención a futuro".

Una reclamación en la que ha coincidido también el portavoz de Democracia Ourensana en el Parlamento gallego, Armando Ojea, que ha afeado que es "dinero más que insuficiente" para hacer frente a las consecuencias "a largo plazo" en los municipios afectados por los fuegos, en los que "la Diputación tiene que ayudar mucho".

"La diputación tendría que reclamar a las vías pertinentes, que la provincia necesita asignaciones mucho mayores de la Xunta, así como las asignaciones presupuestarias que necesitarán algún cambio cualitativo", ha añadido Ojea.

También el diputado nacionalista en el Parlamento Iago Tabarés ha incidido en que en los presupuestos "no consta el incremento de la plantilla de trabajadores" en la prevención y extinción de incendios, "ni la cobertura de vacantes", y ha recalcado que, ante las "más de 150.000 hectáreas calcinadas" sigue preocupando la "falta de personal".