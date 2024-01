El primer informe encargado por la Xunta apunta que los pellets no son peligrosos y son aptos "para uso alimentario"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer informe encargado por la Xunta para determinar la posible toxicidad de los pellets llegados a las costas gallegas concluye que se trata de elementos no peligrosos y que, incluso, por su composición, son aptos "para uso alimentario".

Así se recoge en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por el doctor en Ciencia y Tecnología de Polímeros Santiago García Pardo. Se trata, no obstante, de una primera analítica de urgencia, en la que el experto no ha analizado los pellets en sí mismos, si no que se ha realizado "en base a las fichas técnicas y fichas de seguridad facilitadas".

En concreto, se identifica como un producto de 'Coraplast', compuesto en un 88-90% por polietileno y en un 10-12% por aditivo UV622.

La principal conclusión de este informe es que el producto "no es peligroso". "En este sentido, todos los riesgos contemplados por la normativa vigente quedan excluidos, tanto para el producto como para sus ingredientes de forma individual", recoge.

Además, "otra conclusión relevante" es que, según la ficha técnica adjunta, el producto "es apto para uso alimentario".