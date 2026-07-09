Primera condena por aporofobia en Vigo: prisión y multa para dos jóvenes por agredir y humillar a una persona sin hogar

Dos jóvenes condenados a 6 meses de prisión por agredir, humillar y escupir a una persona sin hogar en Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 20 y 21 años de edad han sido condenados este jueves por la Audiencia Provincial de Pontevedra a la pena de 6 meses de prisión y multa de 540 euros como autores de un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso con un delito contra la integridad moral, por agredir, insultar y humillar a un hombre sin hogar que pernoctaba en la vía pública en Vigo, y todo ello con la agravante de aporofobia.

Así se ha acordado en una vista de conformidad celebrada en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, en la que los dos acusados han reconocido los hechos y se han confesado autores de los mismos.

La agresión ocurrió en la noche del 2 de marzo de 2025, en unas galerías del barrio de O Calvario. Los dos acusados, junto con otros amigos menores de edad, se percataron de la presencia de la víctima, que estaba pernoctando al abrigo de unas escaleras.

"Guiados por la intención de humillarlo y denigrarlo por su condición de persona sin recursos, le hicieron mofa, le escupieron y le lanzaron monedas con fuerza", según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, que señala que, uno de los acusados, grabó esa humillación con su teléfono móvil, mientras los atacantes decían "aquí solo hay yonkis".

La víctima se despertó y trató de hacerles frente, momento en que el grupo salió corriendo. Sin embargo, uno de los acusados (el que había grabado con su teléfono), antes de huir del lugar se acercó al hombre sin hogar y le propinó dos puñetazos en la cabeza. "Estos actos supusieron una grave humillación de la víctima, en menoscabo de su autoestima", señala la Fiscalía.

Por ello, los considera autores de un delito "cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución Española, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios", y en concurso con un delito contra la integridad moral. Además, al joven que golpeó a la víctima le atribuye también un delito leve de lesiones.

CONDENA

Tras el acuerdo de conformidad, los dos jóvenes han sido condenados a 6 meses de prisión y al pago de una multa de 540 euros; a lo que se suma otra multa de 90 euros para el procesado por las lesiones. Ambos deberán indemnizar conjuntamente a la víctima en 1.000 euros, y el que le golpeó deberá pagarle otros 300 euros a mayores.

La condena incluye también la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión en el ámbito educativo, docente, deportivo y de ocio durante 3 años y medio.

La pena privativa de libertad ha quedado suspendida por tiempo de dos años, a cambio de que los acusados no delincan en ese tiempo, paguen la responsabilidad civil y se sometan a un curso reeducativo y de formación en el ámbito de la igualdad de trato.

CONCENTRACIÓN

Con motivo de la celebración de esta vista, el foro socioeducativo As Ninguéns se ha concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Vigo, para denunciar las agresiones sufridas por las personas en situación de calle. En la concentración ha participado la diputada del BNG, Alexandra Fernández.

El denunciante de este caso, Carlos Antonio, ha lamentado que los insultos y agresiones a las personas sin hogar son habituales, y que incluso hay situaciones de violencia y robos en el albergue municipal.

La víctima, que inicialmente fue reacio a llegar a un acuerdo de conformidad y pidió que los acusados fueran a la cárcel, explicó que la noche de los hechos estaba durmiendo en la calle porque no había plaza en el albergue. "Sentí que me golpeaba algo y me desperté, y tenía toda la cara escupida", ha rememorado, y ha lamentado que "a veces parece más fácil tomarse la justicia por la mano".