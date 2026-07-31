Prisión comunicada y sin fianza para el acusado de matar a su padre con un arma de fuego en Ribeira (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el miércoles por matar a su padre con un arma de fuego en Ribeira (A Coruña).

Según han confirmado fuentes del TSXG, el detenido está siendo investigado formalmente por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14 horas de este miércoles en una vivienda unifamiliar situada en la parroquia de Aguiño. Fue el presunto agresor el que acudió a una persona cercana a la familia para comunicarle lo que había ocurrido.

Tras recibir la alerta, a la vivienda se desplazaron los servicios de emergencias, que llegaron a trasladar a la víctima, de 47 años, al Hospital de Barbanza. Con todo, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

La Policía Nacional procedió a la detención del joven como presunto responsable.