Prisión para el hombre detenido por matar a una trabajadora de ayuda a domicilio de O Porriño (Pontevedra)

Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 15:47

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La jueza del Tribunal de Instancia de O Porriño, plaza 1, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del investigado por la muerte de una auxiliar de ayuda a domicilio.

    Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), esta medida tendrá que ejecutarse, tal y como ha acordado la jueza, en un módulo terapéutico o institución análoga.

    El hombre, que fue internado desde entonces en una unidad psiquiátrica de Vigo y acudió este viernes al juzgado, está investigado por un delito de asesinato, sin perjuicio de lo que depare la causa.

   Los hechos sucedieron a finales de julio en una de las casas de O Porriño a las que la trabajadora acudía con regularidad ubicada en la parroquia de Atios. La trabajadora ya habría denunciado una situación de acoso ocurrida en la vivienda donde fue asesinada.

