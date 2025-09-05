Prisión para el hombre detenido por matar a una trabajadora de ayuda a domicilio de O Porriño (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La jueza del Tribunal de Instancia de O Porriño, plaza 1, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del investigado por la muerte de una auxiliar de ayuda a domicilio.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), esta medida tendrá que ejecutarse, tal y como ha acordado la jueza, en un módulo terapéutico o institución análoga.
El hombre, que fue internado desde entonces en una unidad psiquiátrica de Vigo y acudió este viernes al juzgado, está investigado por un delito de asesinato, sin perjuicio de lo que depare la causa.
Los hechos sucedieron a finales de julio en una de las casas de O Porriño a las que la trabajadora acudía con regularidad ubicada en la parroquia de Atios. La trabajadora ya habría denunciado una situación de acoso ocurrida en la vivienda donde fue asesinada.