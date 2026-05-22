Prisión para el hombre detenido tras romper la pulsera telemática y atacar con un cuchillo a su expareja en As Neves

VIGO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ponteareas (Pontevedra) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 53 años de edad detenido el pasado miércoles tras deshacerse de la pulsera telemática de control, presentarse en casa de su expareja y atacarla con un cuchillo.

Según han informado fuentes judiciales, el hombre está investigado por los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones con instrumento peligroso agravadas por parentesco, daños, delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y quebrantamiento de condena.

Los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles, cuando el hombre se quitó el dispositivo telemático (pulsera 'Cometa') y se presentó en casa de su exmujer en As Neves, pese a tener en vigor una orden de alejamiento. Allí trató de agredirla con un cuchillo, pero la hija de ambos se interpuso. La hija resultó herida leve, mientras que el hombre huyó.

La Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de búsqueda, con apoyo de medios aéreos, y finalmente localizó al hombre esa misma noche, en el municipio vecino de Salvaterra, nuevamente en las inmediaciones del domicilio de la víctima. Allí causó daños en el inmueble y en dos vehículos, pero la mujer no estaba en la vivienda, ya que había sido trasladada para su protección.

Se da la circunstancia de que el investigado salió recientemente de prisión, donde ingresó por tras ser condenado por una agresión anterior a la misma mujer.